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Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Азии: какое его состояние
Основатель ByteDance Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Азии. Его состояние превысило $105 млрд на фоне роста оценки компании, владеющей TikTok и активно развивающей продукты на основе искусственного интеллекта.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.
43-летний Чжан Имин опередил индийского миллиардера Гаутама Адани в Bloomberg Billionaires Index. С марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать его капитал, состояние предпринимателя выросло более чем в восемь раз — с $13 млрд.
Только в сентябре состояние Чжана увеличилось более чем на $12 млрд после просмотра оценок ByteDance инвестиционными компаниями BlackRock, Fidelity Investments и T. Rowe Price.
Рост стоимости ByteDance связан не только с TikTok. Компания активно инвестирует в искусственный интеллект и развивает, в частности, чат-бот Doubao и генератор видео Seedance.
До этого Чжан Имин уже стал самым богатым человеком Китая. Теперь рост оценки ByteDance позволил ему опередить крупнейших азиатских миллиардеров, чье состояние сформировано преимущественно в энергетике, промышленности и розничной торговле.
Напомним, ByteDance также разрабатывает ИИ для пространственного видео, которое должно создавать трехмерные сцены в реальном времени. Разработку лично контролирует Чжан Имин.