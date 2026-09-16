Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком Азии: какое его состояние

Основатель ByteDance Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Азии. Его состояние превысило $105 млрд на фоне роста оценки компании, владеющей TikTok и активно развивающей продукты на основе искусственного интеллекта.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

43-летний Чжан Имин опередил индийского миллиардера Гаутама Адани в Bloomberg Billionaires Index. С марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать его капитал, состояние предпринимателя выросло более чем в восемь раз — с $13 млрд.

Только в сентябре состояние Чжана увеличилось более чем на $12 млрд после просмотра оценок ByteDance инвестиционными компаниями BlackRock, Fidelity Investments и T. Rowe Price.

Рост стоимости ByteDance связан не только с TikTok. Компания активно инвестирует в искусственный интеллект и развивает, в частности, чат-бот Doubao и генератор видео Seedance.

До этого Чжан Имин уже стал самым богатым человеком Китая. Теперь рост оценки ByteDance позволил ему опередить крупнейших азиатских миллиардеров, чье состояние сформировано преимущественно в энергетике, промышленности и розничной торговле.

Напомним, ByteDance также разрабатывает ИИ для пространственного видео, которое должно создавать трехмерные сцены в реальном времени. Разработку лично контролирует Чжан Имин.