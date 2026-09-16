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Украина выдвинула фильм "Следы" на 99-ю премию "Оскар"
Украинский Оскаровский Комитет определил фильм-претендент от Украины на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Победителем национального отбора стала документальная лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк.
Как пишет Dilo , об этом сообщает Украинский Оскаровский Комитет на своей странице в Facebook.
Решение было принято на заседании Комитета 16 сентября. На рассмотрение поступило восемь заявок:
- "Вечник"
- "Война глазами животных"
- "Киллхаус"
- "Последний Прометей Донбасса"
- "Простой Солдат"
- "Тихое наводнение"
- "The Last Message"
"Следы" рассказывают истории шести украинских женщин, переживших сексуальное насилие со стороны российских военных во время войны, начиная с 2014 года. Лента уже получила признание на ряде международных фестивалей: на Берлинале она получила зрительскую премию секции Panorama для документального кино, на фестивале Movies That Matter в Гааге приз за лучший фильм документального конкурса, а на Millennium Docs Against Gravity в Польше сразу две награды. В Украине премьера состоялась на Docudays UA – крупнейшем отечественном фестивале документального кино.
Теперь "Следы" продолжат борьбу за попадание в шортлист категории. Комитет также призвал государственные и культурные институты, бизнес и меценатов приобщиться к финансированию промокампании фильма, отметив отсутствие устойчивой системы государственной поддержки продвижения национального кандидата за рубежом.
О том, сколько стоит продвижение украинского фильма на пути к "Оскару" и кто за это платит, Dilo рассказывало раньше .