Украина выдвинула фильм "Следы" на 99-ю премию "Оскар"

Украинский Оскаровский Комитет определил фильм-претендент от Украины на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Победителем национального отбора стала документальная лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк.

Как пишет Dilo , об этом сообщает Украинский Оскаровский Комитет на своей странице в Facebook.

Решение было принято на заседании Комитета 16 сентября. На рассмотрение поступило восемь заявок:

"Вечник"

"Война глазами животных"

"Киллхаус"

"Последний Прометей Донбасса"

"Простой Солдат"

"Тихое наводнение"

"The Last Message"

"Следы" рассказывают истории шести украинских женщин, переживших сексуальное насилие со стороны российских военных во время войны, начиная с 2014 года. Лента уже получила признание на ряде международных фестивалей: на Берлинале она получила зрительскую премию секции Panorama для документального кино, на фестивале Movies That Matter в Гааге приз за лучший фильм документального конкурса, а на Millennium Docs Against Gravity в Польше сразу две награды. В Украине премьера состоялась на Docudays UA – крупнейшем отечественном фестивале документального кино.

Теперь "Следы" продолжат борьбу за попадание в шортлист категории. Комитет также призвал государственные и культурные институты, бизнес и меценатов приобщиться к финансированию промокампании фильма, отметив отсутствие устойчивой системы государственной поддержки продвижения национального кандидата за рубежом.

О том, сколько стоит продвижение украинского фильма на пути к "Оскару" и кто за это платит, Dilo рассказывало раньше .