RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

+0,02

EUR

51,51

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,84

44,73

EUR

52,01

51,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Україна висунула фільм "Сліди" на 99-ту премію "Оскар"

"Сліди"
Фільм "Сліди" Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк представлятиме Україну в боротьбі за "Оскар-2027" / Укрінформ

Український Оскарівський Комітет визначив фільм-претендент від України на 99-ту премію "Оскар" у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Переможцем національного відбору стала документальна стрічка “Сліди” режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк.

Як пише Dilo, про це повідомляє Український Оскарівський Комітет на своїй сторінці в Facebook.

Рішення ухвалили на засіданні Комітету 16 вересня. На розгляд надійшло вісім заявок: 

  • "Вічник"
  • "Війна очима тварин"
  • "Кіллхаус"
  • "Останній Прометей Донбасу"
  • "Простий Солдат" 
  • "Тиха повінь" 
  • "The Last Message"

"Сліди" розповідають історії шести українських жінок, які пережили сексуальне насильство з боку російських військових під час війни, починаючи з 2014 року. Стрічка вже здобула визнання на низці міжнародних фестивалів: на Берлінале вона отримала глядацьку премію секції Panorama для документального кіно, на фестивалі Movies That Matter у Гаазі — приз за найкращий фільм документального конкурсу, а на Millennium Docs Against Gravity у Польщі — одразу дві нагороди. В Україні прем'єра відбулася на Docudays UA — найбільшому вітчизняному фестивалі документального кіно.

Тепер "Сліди" продовжать боротьбу за потрапляння до шортліста категорії. Комітет також закликав державні й культурні інституції, бізнес та меценатів долучитися до фінансування промокампанії фільму, наголосивши на відсутності сталої системи державної підтримки просування національного кандидата за кордоном.

Про те, скільки коштує просування українського фільму на шляху до "Оскара" і хто за це платить, Dilo розповідало раніше.

Автор:
Лариса Крупко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності