Україна висунула фільм "Сліди" на 99-ту премію "Оскар"

Український Оскарівський Комітет визначив фільм-претендент від України на 99-ту премію "Оскар" у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Переможцем національного відбору стала документальна стрічка “Сліди” режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк.

Як пише Dilo, про це повідомляє Український Оскарівський Комітет на своїй сторінці в Facebook.

Рішення ухвалили на засіданні Комітету 16 вересня. На розгляд надійшло вісім заявок:

"Вічник"

"Війна очима тварин"

"Кіллхаус"

"Останній Прометей Донбасу"

"Простий Солдат"

"Тиха повінь"

"The Last Message"

"Сліди" розповідають історії шести українських жінок, які пережили сексуальне насильство з боку російських військових під час війни, починаючи з 2014 року. Стрічка вже здобула визнання на низці міжнародних фестивалів: на Берлінале вона отримала глядацьку премію секції Panorama для документального кіно, на фестивалі Movies That Matter у Гаазі — приз за найкращий фільм документального конкурсу, а на Millennium Docs Against Gravity у Польщі — одразу дві нагороди. В Україні прем'єра відбулася на Docudays UA — найбільшому вітчизняному фестивалі документального кіно.

Тепер "Сліди" продовжать боротьбу за потрапляння до шортліста категорії. Комітет також закликав державні й культурні інституції, бізнес та меценатів долучитися до фінансування промокампанії фільму, наголосивши на відсутності сталої системи державної підтримки просування національного кандидата за кордоном.

Про те, скільки коштує просування українського фільму на шляху до "Оскара" і хто за це платить, Dilo розповідало раніше.