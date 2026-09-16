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У аптеках Києва виник дефіцит окремих імпортних ліків

ліки аптека фармацевтика
У аптеках Києва виник дефіцит окремих імпортних ліків / Freepik

У мережі комунальних аптек "Фармація" тимчасово скоротилася наявність окремих імпортних лікарських засобів і препаратів для лікування хронічних захворювань. Причиною стали порушення логістики виробників і постачальників після пошкодження складів, де зберігалися ліки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Пошкодження складських об'єктів вплинуло на строки постачання окремих препаратів до аптечної мережі. У підприємстві не уточнили, яких саме лікарських засобів наразі бракує та скільки може тривати відновлення поставок.

У "Фармації" зазначають, що підвищений попит на ліки поступово стабілізується. Підприємство працює з постачальниками над відновленням логістики та поповненням запасів препаратів, на які зберігається підвищений попит.

У міру відновлення поставок кількість доступних лікарських засобів у комунальних аптеках має збільшуватися.

Також у "Фармації" закликали не купувати ліки у надмірній кількості без нагальної потреби, щоб не посилювати навантаження на наявні запаси.

Нагадаємо, раніше учасники фармацевтичного ринку попереджали, що через пошкодження логістичної інфраструктури запасів деяких ліків в окремих аптеках може вистачити лише на два-три тижні.

Автор:
Тетяна Гойденко

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