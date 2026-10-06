OpenAI веде переговори про залучення $30 млрд від фондів ОАЕ та BlackRock

Розробник ChatGPT компанія OpenAI веде переговори з кількома інвестиційними фондами з Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема з компанією MGX з Абу-Дабі, щодо формування синдикату для фінансування раунду обсягом щонайменше 30 млрд доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією співрозмовників видання, фонди з ОАЕ обговорюють спільний внесок у розмірі до 10 млрд доларів. Паралельно переговори про участь у раунді поряд із синдикатом веде глобальна інвестиційна компанія BlackRock Inc.

Оскільки процес збору коштів триває, деталі та фінальна структура угоди можуть змінитися. В OpenAI та BlackRock від коментарів відмовилися, а представники MGX не відповіли на запит у неробочий час.

Оцінка в $1,4 трлн та перенесення IPO

У межах поточного раунду OpenAI розраховує залучити щонайменше 30 млрд доларів за фіксованої оцінки бізнесу до залучення інвестицій (pre-money) на рівні близько 1,4 трлн доларів:

компанія виставляє оцінку в 1,4 трлн доларів як фіксовану ціну ще до узгодження лід-інвестора, що відрізняється від традиційної венчурної практики, коли фонди самі пропонують умови та ведуть переговори щодо статусу провідного вкладника;

вихід на публічний ринок акцій (IPO) відклали щонайменше до наступного року через фокус команди на безпеці штучного інтелекту;

попередній раунд фінансування компанія закрила в березні, залучивши 12 млрд доларів за оцінки у 852 млрд доларів (з урахуванням залученого капіталу).

Участь фондів та чинних інвесторів

Керівництво OpenAI також провело консультації щодо входження в раунд зі своїми наявними інвесторами: ендаумент-фондом Каліфорнійського університету, а також венчурними компаніями Thrive Capital та Andreessen Horowitz (усі сторони відмовилися від коментарів або не надали оперативної відповіді).

Залучення капіталу з Близького Сходу є звичною практикою для провідних ШІ-компаній, таких як OpenAI та Anthropic, що зумовлено високими витратами на розробку й підтримку моделей. Зокрема, фонд MGX раніше вже інвестував у проєкти обох компаній, а на початку року залучив близько 50 млрд доларів спеціально для витрат на ШІ-інфраструктуру та технології.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що річні доходи творця ChatGPT наближаються до позначки у $70 млрд. Річний темп виручки компанії OpenAI наближається до позначки у майже 70 млрд доларів на основі поточних показників бізнесу.