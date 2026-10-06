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Новости
Дата публикации

OpenAI ведет переговоры о привлечении $30 млрд от фондов ОАЭ и BlackRock

OpenAI
OpenAI бесплатно предоставит Украине систему защиты от кибератак / Shutterstock

Разработчик ChatGPT компания OpenAI ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами из Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе с компанией MGX из Абу-Даби, по формированию синдиката для финансирования раунда объемом не менее 30 млрд долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации собеседников издания, фонды из ОАЭ обсуждают общий взнос в размере до 10 млрд долларов. Параллельно переговоры по участию в раунде наряду с синдикатом ведет глобальная инвестиционная компания BlackRock Inc.

Поскольку процесс сбора средств продолжается, детали и финальная структура сделки могут измениться. В OpenAI и BlackRock от комментариев отказались, а представители MGX не ответили на запрос в нерабочее время.

Оценка в $1,4 трлн и перенос IPO

В рамках текущего раунда OpenAI рассчитывает привлечь не менее 30 млрд долларов при фиксированной оценке бизнеса к привлечению инвестиций (pre-money) на уровне около 1,4 трлн долларов.

  • компания выставляет оценку в 1,4 трлн долларов как фиксированную цену еще до согласования лид-инвестора, отличающегося от традиционной венчурной практики, когда фонды сами предлагают условия и ведут переговоры по статусу ведущего вкладчика;
  • выход на публичный рынок акций (IPO) отложили по меньшей мере до следующего года из-за фокуса команды на безопасности искусственного интеллекта;
  • Предыдущий раунд финансирования компания закрыла в марте, привлекая 12 млрд долларов за отметки в 852 млрд долларов (с учетом привлеченного капитала).

Участие фондов и действующих инвесторов

Руководство OpenAI также провело консультации по вхождению в раунд со своими имеющимися инвесторами: эндаумент-фондом Калифорнийского университета, а также венчурными компаниями Thrive Capital и Andreessen Horowitz (все стороны отказались от комментариев или не предоставили оперативный ответ).

Привлечение капитала с Ближнего Востока является привычной практикой для ведущих ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic, что обусловлено высокими затратами на разработку и поддержку моделей. В частности, фонд MGX ранее уже инвестировал в проекты обеих компаний, а в начале года привлек около 50 млрд. долларов специально для затрат на ИИ-инфраструктуру и технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что годовые доходы создателя ChatGPT приближаются к отметке в $70 млрд. Годовой темп выручки компании OpenAI приближается к отметке почти в 70 млрд долларов на основе текущих показателей бизнеса.

Автор:
Максим Кольц

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