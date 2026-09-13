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Через атаки РФ запасів деяких ліків в аптеках може вистачити лише на 2–3 тижні

ліки аптека фармацевтика
Фармринок попереджає про затримки поставок після російських атак / Freepik

В окремих регіонах України підвищився попит на низку лікарських засобів, а їхні запаси в аптеках скорочуються. За деякими позиціями наявних обсягів може вистачити лише на 2–3 тижні, тоді як через пошкодження логістичної інфраструктури фіксуються затримки нових поставок.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ" та громадську спілку "Аптечна професійна асоціація України".

В АПАУ зазначають, що російські атаки на логістичну та цивільну інфраструктуру порушують ланцюги постачання медичних препаратів і виробів. За окремими категоріями вже є затримки, а дистриб'ютори не завжди можуть спрогнозувати строки повного відновлення поставок.

Водночас в асоціації не заявляють про загальнонаціональний дефіцит. Аптеки є останньою ланкою постачання і не можуть самостійно компенсувати відсутність препарату, якщо його немає у виробника або дистриб'ютора.

Представники фармацевтичного ринку вже обговорюють ситуацію з Міністерством охорони здоров'я та профільним комітетом Верховної Ради.

Серед запропонованих рішень — спрощення ввезення лікарських засобів, доступ аптек до пільгового кредитування та іншої фінансової підтримки, використання паралельного імпорту, а також створення можливостей для аптечних пунктів працювати у захищених приміщеннях — метро, підземних переходах та укриттях.

В АПАУ закликають не створювати надмірних домашніх запасів, оскільки ажіотажний попит додатково навантажує систему постачання. Водночас людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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