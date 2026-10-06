Комітет Ради підтримав спрощення обліку ПДВ та підвищення порогу перевірок до 1 млн грн

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 16037-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість". Документ доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Законопроєкт спрямований на спрощення адміністрування податку на додану вартість, розвиток електронної взаємодії між платниками податків і контролюючими органами, а також удосконалення порядку складання податкової звітності з ПДВ та податкових накладних.

Документ розроблено на виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги.

Що передбачають запропоновані зміни

Законопроєкт № 16037-д пропонує такі нововведення:

Автоматичне заповнення: надати усім платникам ПДВ можливість попереднього автозаповнення податкової звітності та податкових накладних на підставі інформації з інформаційних систем ДПС (у порядку та обсягах, визначених Мінфіном);

Вибір звітного періоду для ФОП: надати фізичним особам-підприємцям — платникам ПДВ можливість самостійно обирати квартальний або місячний звітний період;

Підвищення порогу для перевірок: збільшити зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень порогову суму бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ, декларування якої дає підстави для проведення позапланової документальної перевірки;

Зведені податкові накладні: надати можливість складати зведені податкові накладні при постачанні товарів і послуг покупцям — неплатникам ПДВ у разі отримання від них попередньої оплати — без вимоги щодо безперервності та ритмічності такого постачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд подав до Ради чотири законопроєкти щодо спрощення ПДВ для ФОПів та виділення коштів на покриття дефіциту. Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Ухвалення цих документів є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,45 млрд євро, а також залучення коштів на покриття дефіциту бюджету й фінансування оборони.