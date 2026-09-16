Бізнесу дали більше часу. НБУ збільшив строки розрахунків за імпорт промислового обладнання

Національний банк збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за імпорт окремого промислового обладнання. Для бізнесу це означає більше часу на виконання контрактів із тривалими виробничими та логістичними циклами, зокрема під час закупівлі обладнання для відновлення та модернізації виробництва.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Нові строки застосовуватимуться до імпорту прокатних станів, металообробних верстатів, пресів та іншого обладнання для оброблення металів і металокераміки.

У НБУ пояснили, що попереднього 180-денного строку могло бути недостатньо для складного обладнання через тривалі строки його виробництва та доставки. Збільшення періоду до 270 днів має узгодити валютні вимоги з фактичними умовами таких поставок.

Рішення Нацбанк ухвалив за пропозицією уряду та після консультацій із Міністерством економіки та довкілля України й експертами Міжнародного валютного фонду.

Зміни передбачені постановою правління НБУ №103 від 15 вересня 2026 року та набирають чинності 17 вересня.

Нагадаємо, у червні Федерація роботодавців України заявляла про необхідність збільшити строки валютних розрахунків для експорту складного промислового обладнання та верстатів через тривалі виробничі цикли й логістику.

Також НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків для окремих операцій з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року. Рішення ухвалене згідно з пропозиціями уряду, передбаченими розпорядженням Кабміну №573-р від 21 червня 2024 року.