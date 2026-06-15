Федерація роботодавців добиватиметься послаблення валютних строків для експорту промобладнання та верстатів

Федерація роботодавців України (ФРУ) хоче домогтися збільшення строків повернення валютної виручки для експортерів складного промислового обладнання та верстатів.

Як інформує Delo.ua, про це в організації заявили після рішення НБУ збільшити такі строки для експорту трубної продукції та комплектуючих залізничного транспорту.

"ФРУ працюватиме над тим, щоб було досягнуто подальшого виконання розпорядження Кабінету міністрів №573-р та ухвалення аналогічних рішень щодо інших товарних позицій, насамперед складного промислового обладнання та верстатів, для яких питання збільшення строків валютних розрахунків залишається актуальним", — заявили у Федерації.

Федерація роботодавців наголошує, що обмеження на рівні 180 днів ускладнювало вихід українських виробників на віддалені ринки та створювало проблеми для виконання довгострокових експортних контрактів. Для трубної галузі, виробників залізничних комплектуючих, а також складного обладнання й верстатів характерні довгі виробничі цикли, складна логістика та тривалі строки поставки.

У ФРУ заявили, що протягом тривалого часу НБУ не реалізовував частину урядових рекомендацій щодо розширення строків розрахунків. На початку 2026 року Федерація винесла це питання на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції та розвитку підприємництва.

Після засідання та консультацій за участю Мінекономіки і НБУ роботу над виконанням урядового розпорядження відновили. Зокрема, 3 березня 2026 року ФРУ передала додаткові обґрунтування щодо потреби збільшити строки валютних розрахунків для експорту труб і комплектуючих до залізничного транспорту.

"Ефективний розвиток експорту продукції переробної промисловості неможливий за надмірно жорстких валютних обмежень. Саме тому ФРУ послідовно виступає за адаптацію валютного регулювання до реальних умов міжнародної торгівлі та потреб українських виробників", — зазначили в організації.

Як повідомлялося, НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків для окремих операцій з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року. Рішення ухвалене згідно з пропозиціями уряду, передбаченими розпорядженням Кабміну №573-р від 21 червня 2024 року.

Для промислових експортерів подальше розширення таких послаблень важливе, бо виробництво й постачання складного обладнання та верстатів часто триває довше за стандартні 180 днів. Без зміни строків компанії ризикують втрачати довгі експортні контракти або працювати з додатковими валютними обмеженнями.