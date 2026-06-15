Федерация работодателей будет добиваться ослабления валютных сроков для экспорта промоборудования и станков

Федерация работодателей Украины (ФРУ) хочет добиться увеличения сроков возврата валютной выручки для экспортеров сложного промышленного оборудования и станков.

Как информирует Delo.ua, об этом в организации заявили после решения НБУ увеличить такие сроки для экспорта трубной продукции и комплектующих железнодорожного транспорта.

"ФРУ будет работать над тем, чтобы было достигнуто дальнейшее выполнение распоряжения Кабинета министров №573-р и принятие аналогичных решений по другим товарным позициям, прежде всего сложному промышленному оборудованию и станкам, для которых вопрос увеличения сроков валютных расчетов остается актуальным", — заявили в Федерации.

Федерация работодателей отмечает, что ограничение на уровне 180 дней усложняло выход украинских производителей на отдаленные рынки и создавало проблемы для выполнения долгосрочных экспортных контрактов. Для трубной отрасли, производителей железнодорожных комплектующих, а также сложного оборудования и станков характерны длинные производственные циклы, сложная логистика и длительные сроки поставки.

В ФРУ заявили, что в течение длительного времени НБУ не реализовывал часть правительственных рекомендаций по расширению сроков расчетов. В начале 2026 года Федерация вынесла этот вопрос на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по дерегуляции и развитию предпринимательства.

После заседания и консультаций с участием Минэкономики и НБУ работу над исполнением правительственного распоряжения возобновили. В частности, 3 марта 2026 года ФРУ передала дополнительные обоснования о необходимости увеличить сроки валютных расчетов для экспорта труб и комплектующих к железнодорожному транспорту.

"Эффективное развитие экспорта продукции перерабатывающей промышленности невозможно из-за чрезмерно жестких валютных ограничений. Именно поэтому ФРУ последовательно выступает за адаптацию валютного регулирования к реальным условиям международной торговли и потребностям украинских производителей", - отметили в организации.

Как сообщалось, НБУ увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов для отдельных операций по экспорту труб и комплектующих к железнодорожному транспорту, осуществленных с 15 июня 2026 года. Решение принято согласно с предложениями правительства, предусмотренными распоряжением Кабмина №573-р от 21 июня 2024 года.

Для промышленных экспортеров дальнейшее расширение таких послаблений важно, потому что производство и поставка сложного оборудования и станков часто длится дольше стандартных 180 дней. Без изменения сроков компании рискуют терять длинные экспортные контракты или работать с дополнительными валютными ограничениями.