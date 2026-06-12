НБУ збільшив строки розрахунків для експорту труб до 270 днів

Національний банк збільшує зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків для окремих операцій з експорту труб і комплектуючих до залізничного транспорту. Нові правила стосуватимуться операцій, здійснених із 15 червня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення ухвалене з урахуванням пропозицій уряду та після консультацій із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства. У НБУ зазначають, що зміни відповідають реальним логістичним і виробничим циклам та не створюють ризиків для макрофінансової стабільності.

Збільшення строків має дати українським експортерам більше гнучкості в умовах тривалих логістичних циклів і складних розрахунків з іноземними контрагентами. У Нацбанку очікують, що це допоможе уникнути скорочення експорту промислової продукції та зберегти валютні надходження.

У перспективі такі зміни мають підтримати зростання експорту, податкові надходження, відновлення промисловості та зайнятості.

НБУ може встановлювати відмінні від загальних строки для окремих сфер або експортно-імпортних операцій лише на основі обґрунтованих рекомендацій уряду. З початку 2026 року за пропозиціями Кабміну Нацбанк уже розширював строки розрахунків для експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки.

Для промислових експортерів рішення означає більше часу на отримання валютної виручки за контрактами, де виробництво, доставка та оплата займають довший цикл. Для економіки — це спосіб підтримати експортну виручку без пом’якшення загальних валютних обмежень для всіх операцій.

Додамо, за підсумками першого кварталу 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн агропродукції на суму 6,3 млрд доларів.