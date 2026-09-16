Бизнесу дали больше времени. НБУ увеличил сроки расчетов за импорт промышленного оборудования

Национальный банк увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов за импорт отдельного промышленного оборудования. Для бизнеса это означает больше времени на выполнение контрактов с длительными производственными и логистическими циклами, в частности, при закупке оборудования для восстановления и модернизации производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Новые сроки будут применяться для импорта прокатных станов, металлообрабатывающих станков, прессов и другого оборудования для обработки металлов и металлокерамики.

В НБУ объяснили, что предыдущего 180-дневного срока могло быть недостаточно для сложного оборудования из-за длительных сроков его производства и доставки. Увеличение периода до 270 дней должно согласовать валютные требования с фактическими условиями таких поставок.

Решение Нацбанк принял по предложению правительства и после консультаций с Министерством экономики и окружающей среды Украины и экспертами Международного валютного фонда.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №103 от 15 сентября 2026 года и вступают в силу 17 сентября.

Напомним, в июне Федерация работодателей Украины заявляла о необходимости увеличить сроки валютных расчетов для экспорта сложного промышленного оборудования и станков из-за длительных производственных циклов и логистики.

Также НБУ увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов для отдельных операций по экспорту труб и комплектующих к железнодорожному транспорту, осуществленных с 15 июня 2026 года. Решение принято согласно с предложениями правительства, предусмотренными распоряжением Кабмина №573-р от 21 июня 2024 года.