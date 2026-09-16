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Бизнесу дали больше времени. НБУ увеличил сроки расчетов за импорт промышленного оборудования

доллар
НБУ увеличил сроки расчетов за импорт промышленного оборудования / Depositphotos

Национальный банк увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов за импорт отдельного промышленного оборудования. Для бизнеса это означает больше времени на выполнение контрактов с длительными производственными и логистическими циклами, в частности, при закупке оборудования для восстановления и модернизации производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Новые сроки будут применяться для импорта прокатных станов, металлообрабатывающих станков, прессов и другого оборудования для обработки металлов и металлокерамики.

В НБУ объяснили, что предыдущего 180-дневного срока могло быть недостаточно для сложного оборудования из-за длительных сроков его производства и доставки. Увеличение периода до 270 дней должно согласовать валютные требования с фактическими условиями таких поставок.

Решение Нацбанк принял по предложению правительства и после консультаций с Министерством экономики и окружающей среды Украины и экспертами Международного валютного фонда.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №103 от 15 сентября 2026 года и вступают в силу 17 сентября.

Напомним, в июне Федерация работодателей Украины заявляла о необходимости увеличить сроки валютных расчетов для экспорта сложного промышленного оборудования и станков из-за длительных производственных циклов и логистики.

Также НБУ увеличил со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов для отдельных операций по экспорту труб и комплектующих к железнодорожному транспорту, осуществленных с 15 июня 2026 года. Решение принято согласно с предложениями правительства, предусмотренными распоряжением Кабмина №573-р от 21 июня 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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