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НБУ разрешил небанковским сервисам больше валютных операций: что изменится для клиентов

НБУ, валюта
НБУ разрешил небанковским сервисам больше валютных операций / НБУ

Национальный банк расширил перечень валютных операций, доступных через небанковских поставщиков платежных услуг. Их клиенты смогут оплачивать покупки и услуги за рубежом, получать международные переводы на гривневые счета, а украинский бизнес принимать отдельные платежи от иностранных клиентов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Физические лица смогут рассчитываться за товары, работы и услуги за границей картами, выпущенными к платежным счетам небанковских поставщиков. Лимит таких сделок составит 200 тыс. грн в эквиваленте на календарный месяц.

Также на гривневые платежные счета можно будет зачислять переводы, отправленные из-за границы в иностранной валюте. Перед зачислением средства будут конвертироваться в гривну.

Речь идет как о переводах через международные карточные системы, так и о прямых переводах с зарубежных счетов, в частности через SWIFT.

Изменения касаются и бизнеса. Украинские предприниматели и компании, пользующиеся услугами небанковских поставщиков, смогут получать на гривневые счета оплату товаров и услуг от нерезидентов. Это касается, в частности, платежей картами и переводов с зарубежных счетов.

Напомним, ранее НБУ авторизовал 14 небанковских учреждений по оказанию услуг эквайринга.

Автор:
Татьяна Гойденко

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