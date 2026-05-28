НБУ дал небанковским компаниям больше времени на легализацию эквайринга: что изменилось

нбу
НБУ продлил срок авторизации эквайринга / НБУ

Национальный банк Украины продлил дедлайн для авторизации услуг эквайринга (приема платежей картами) до 2 сентября 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

До этой даты регулятор обещает не наказывать и не штрафовать небанковские платежные компании, еще не успевшие полностью завершить процедуру переоформления документов по новым правилам.

Кого это касается?

Ослабление действует не для всех, а только для компаний, которые:

  • Вовремя подали полный пакет документов в НБУ.
  • Выполнили ключевые требования предыдущих постановлений Нацбанка (в частности, № 103 от августа 2025 года и № 122 от сентября 2025 г.), которые касались обновленных признаков эквайринга и перехода финансовых компаний в статус платежных учреждений без остановки бизнеса.

Такие компании имеют право в течение установленного срока предоставлять финансовую платежную услугу осуществления эквайринга платежных инструментов без фиксации нарушений и применения мер воздействия за осуществление такой деятельности Национальным банком.

Что такое эквайринг

Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать безналичные платежи от клиентов с помощью платежных карт. Она включает в себя установление POS-терминалов или их аналогов, обработку транзакций, обмен данными между банками и зачисление средств на счет предпринимателя.

Эквайринг делится на несколько типов:

  • Торговый эквайринг – для оплаты в физических магазинах через POS-терминалы.
  • Интернет-эквайринг – для приема платежей онлайн, на сайтах и в мобильных приложениях.
  • Мобильный эквайринг – для приема платежей с помощью смартфонов и планшетов с кардридерами.

Напомним, Нацбанк внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.

Автор:
Татьяна Бессараб