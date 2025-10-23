АМКУ признал ПриватБанк монополистом на рынке эквайринга, но закрыл дело: причины

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал монопольное положение государственного ПриватБанка на рынке услуг торгового эквайринга, но закрыл дело против финучреждения, начатое в 2021 году, из-за отсутствия нарушений.

Как пишет Delo.ua, об этом речь в решении АМКУ.

Решение АМКУ

Регулятор установил, что применение ПриватБанком единой платы за торговый эквайринг для внутрибанковских и межбанковских платежных операций не противоречит законодательству и обосновывается спецификой функционирования двух смежных рынков – рынка эмиссии электронных платежных средств и рынка торгового эквайринга.

Отмечается, что доля ПриватБанка на рынке эквайринга с 2018 по 2024 год выросла с 62% до 64% с небольшим снижением до 59% в 2021 году. При этом доля Сбербанка, который идет вторым, за это время уменьшилась с 16,5% до 16,1%, а идущего третьим Райффайзен Банка – с 9,2% до 6,6%.

Количество POS-терминалов ПриватБанка с 2018 года по 2024 год выросло со 170,54 тыс. до 316,08 тыс.

АМКУ исследовал, что банк владел значительной долей на рынке эмиссии электронных платежных средств: с 55,3% в 2018 году она несколько сократилась до 53,7% в 2024 году.

АМКУ отметил, что ПриватБанк повышал и удерживал цены на уровне, превышающем уровень субъектов хозяйствования (банков-эквайров), которые испытывают от него значительную конкуренцию, с наращиванием объемов продаж и доли на рынке, что доказывает его рыночную власть.

Регулятор затруднился доказать, что ПриватБанк нарушил законодательство по злоупотреблению монопольным положением на рынке торгового эквайринга. Финучреждение устанавливало единую плату за услуги без учета типа платежной операции, что могло бы ограничить конкуренцию или ограничить интересы других участников. Потому АМКУ постановил закрыть дело против ПриватБанка.

"Благодаря рыночной власти, которая заключается в повышении платы за торговый эквайринг и ее поддержании на уровне, превышающем уровень, обусловленный конкуренцией на рынке; небольшим долям на рынке, принадлежащим конкурентам, ПриватБанк не испытывал значительную конкуренцию в период 2018-2024 годов", - сказал он.

Реакция ПриватБанка

После тщательного изучения обстоятельств дела установлено, что применение ПриватБанком единой платы за торговый эквайринг для внутрибанковских и межбанковских платежных операций не противоречит законодательству и обосновывается спецификой функционирования двух смежных рынков – рынка эмиссии электронных платежных средств и рынка услуг торгового эквайринга .

Согласно действующему законодательству, банки-эквайры включают комиссию интерчейндж в плату за эквайринг в размере, определенном международными платежными системами (МПС) Visa и MasterCard.

В ПриватБанке отметили, что по своей сути интерчейндж является комиссией, доход от которой направляется на развитие культуры безналичных платежей. Вырученные средства стимулируют банки увеличивать выпуск карт, предлагать кэшбеки и акционные программы, а также внедрять инновации.

"Мы приветствуем решение АМКУ по делу, которое длилось более четырех лет и считаем его важным сигналом для рынка, где здоровая конкуренция способствует инновациям", – прокомментировал закрытие дела член правления ПриватБанка по корпоративному и малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.

Что такое эквайринг

Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать безналичные платежи от клиентов с помощью платежных карт. Она включает в себя установление POS-терминалов или их аналогов, обработку транзакций, обмен данными между банками и зачисление средств на счет предпринимателя.

Эквайринг делится на несколько типов:

Торговый эквайринг – для оплаты в физических магазинах через POS-терминалы.

Интернет-эквайринг – для приема платежей онлайн, на сайтах и в мобильных приложениях.

Мобильный эквайринг – для приема платежей с помощью смартфонов и планшетов с кардридерами.

Как работает эквайринг:

Оплата картой — клиент прилагает карту к терминалу или вводит ее данные онлайн. Передача данных – терминал или онлайн-система отправляет запрос банку-эквайру. Проверка банком-эмитентом — банк, выпустивший карту клиента, проверяет наличие средств и подтверждает транзакцию. Подтверждение и зачисление после успешной проверки средства резервируются, подтверждение поступает предпринимателю, а деньги зачисляются на его счет.

Напомним, ПриватБанк запустил онлайн-сервис для бизнес-клиентов, позволяющий быстро подключать и управлять всеми услугами эквайринга непосредственно в Приват24 для бизнеса.