НБУ определил новые правила для эквайринга: что изменится для участников рынка платежных услуг

Национальный банк Украины утвердил новые правила, определяющие ключевые признаки эквайринга и его отличия от других платежных услуг. Эти изменения направлены на согласование украинского законодательства с европейскими стандартами и усовершенствование порядка лицензирования участников рынка. Они вступают в силу со 2 сентября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Теперь эквайрингом будет считаться деятельность, обеспечивающая поступление средств получателю через платежные инструменты, включая перевод агрегированными суммами. НБУ также уточнил, что в одной платежной операции может участвовать не больше двух эквайров.

Основные изменения для финансовых компаний:

  • новые требования к авторизации финансовые и платежные учреждения, предоставляющие услуги, имеющие признаки эквайринга, должны обратиться в НБУ для расширения лицензии. На это дается четыре месяца;
  • обновление информации - другие финансовые учреждения, платежные компании и почтовые операторы должны обновить информацию о своих услугах в течение трех месяцев;
  • с защитой от санкций НБУ не будет применять штрафы в течение девяти месяцев, если компания подала соответствующие документы в срок.

Кроме того, внесены изменения в порядок валютного лицензирования. В частности, теперь небанковские учреждения могут совершать валютные операции при предоставлении эквайринга. Также отменено требование минимального уставного капитала для получения некоторых лицензий.

Что такое эквайринг?

Эквайринг – это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей с помощью банковских карт, смартфонов или других устройств в оффлайн-магазинах, онлайн-сервисах и других торговых точках. Этот процесс включает техническую и банковскую поддержку для обработки и перевода средств с карты покупателя на счет предпринимателя.

Напомним, в августе НБУ утвердил Положение об открытом банкинге — новую систему взаимодействия между банками, финтех-компаниями и пользователями, позволяющую обмениваться банковскими данными через специальные интерфейсы API только с согласия клиента.

Автор:
Татьяна Ковальчук