НБУ визначив нові правила для еквайрингу: що зміниться для учасників ринку платіжних послуг

Національний банк України затвердив нові правила, що визначають ключові ознаки еквайрингу та його відмінності від інших платіжних послуг. Ці зміни спрямовані на узгодження українського законодавства з європейськими стандартами та вдосконалення порядку ліцензування учасників ринку. Вони набирають чинності з 2 вересня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Відтепер еквайрингом вважатиметься діяльність, яка забезпечує надходження коштів отримувачу через платіжні інструменти, включаючи переказ агрегованими сумами. НБУ також уточнив, що в одній платіжній операції може брати участь не більше двох еквайрів.

Основні зміни для фінансових компаній:

н ові вимоги до авторизації — ф інансові та платіжні установи, які надають послуги, що мають ознаки еквайрингу, повинні звернутися до НБУ для розширення ліцензії. На це дається чотири місяці ;

інансові та платіжні установи, які надають послуги, що мають ознаки еквайрингу, повинні звернутися до НБУ для розширення ліцензії. На це дається чотири місяці о новлення інформації — і нші фінансові установи, платіжні компанії та поштові оператори мають оновити інформацію про свої послуги протягом трьох місяців ;

нші фінансові установи, платіжні компанії та поштові оператори мають оновити інформацію про свої послуги протягом трьох місяців з ахист від санкцій — НБУ не застосовуватиме штрафи протягом дев’яти місяців, якщо компанія подала відповідні документи вчасно.

Крім того, внесено зміни до порядку валютного ліцензування. Зокрема, тепер небанківські установи можуть здійснювати валютні операції під час надання еквайрингу. Також скасовано вимогу щодо мінімального статутного капіталу для отримання деяких ліцензій.

Що таке еквайринг?

Еквайринг — це банківська послуга, яка дозволяє бізнесу приймати безготівкові платежі від покупців за допомогою банківських карток, смартфонів або інших пристроїв в офлайн-магазинах, онлайн-сервісах та інших торгових точках. Цей процес включає технічну та банківську підтримку для обробки та переказу коштів з картки покупця на рахунок підприємця.

Нагадаємо, у серпні НБУ затвердив Положення про відкритий банкінг — нову систему взаємодії між банками, фінтех-компаніями та користувачами, що дозволяє обмінюватися банківськими даними через спеціальні інтерфейси API лише за згодою клієнта.