Обсяг грошових переказів через платіжні системи в Україні злетів на 83%

У 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і склав 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд доларів).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Уточнюється, що торік в Україні працювали 24 платіжні системи грошових переказів, з яких 15 були створені резидентами, а 9 - нерезидентами з США, Великобританії, Грузії та Канади.

Перекази в межах України

Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1231 грн (у 2023 році – 862 грн). Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система PrivatMoney (56,97% усіх внутрішньодержавних переказів).

Перекази в Україну

В Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем грошових переказів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже 2,5 млрд доларів в еквіваленті. Це на 4,6% менше, ніж за 2023 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила 267 доларів (у 2023 році – 256 доларів).

Через платіжні системи грошових переказів найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідери за сумою переказів в Україну:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 37,58% усіх переказів;

(платіжна організація – резидент США) – 37,58% усіх переказів; MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 19,20% усіх переказів;

(платіжна організація – резидент США) – 19,20% усіх переказів; RIA (платіжна організація – резидент США) – 18,33% усіх переказів.

Інфографіка: НБУ

Традиційно через платіжні системи грошових переказів у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2024 році ця тенденція збереглася.

Так, усього у 2024 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько 9,6 млрд доларів в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки).

Варто зазначити, що у 2024 році українці отримали через ПриватБанк понад 7,5 млн переказів з допомогою від міжнародних організацій на суму 480,5 млн дол. В порівнянні з 2023 роком минулого року кількість виплачених банком переказів з допомогою міжнародних організацій збільшилася на 29%.

Нагадаємо, з 1 лютого банки ввели місячний ліміт на операції в 150 тис. грн згідно з меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". В ПриватБанку цей ліміт за перші два дні використали 2 тис. клієнтів.