Найпопулярніші платіжні системи України 2023: голосування
Delo.ua та журнал Топ100: рейтинги найкращих оголошують про початок голосування за найпопулярніші платіжні системи України. Голосування триватиме до 15 лютого
З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]
Ви можете проголосувати за трьох номінантів
Категорія:
Portmone
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1007
Категорія:
Easy Pay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 75
Категорія:
MasterCard
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 66
Категорія:
UaPay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 19
Категорія:
NovaPay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 9
Категорія:
Western Union
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 7
Категорія:
TransferGo
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 6
Категорія:
Visa
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 6
Категорія:
Простір
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Категорія:
Union Pay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Категорія:
MoneyGram
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Категорія:
Meest
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Категорія:
iPay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Категорія:
Intelexpress
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Категорія:
Fondy
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Категорія:
American Express
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0