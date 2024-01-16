Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс ТопФінанс-2023
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Найпопулярніші платіжні системи України 2023: голосування

Найпопулярніші платіжні системи України 2023: голосування

Delo.ua та журнал Топ100: рейтинги найкращих оголошують про початок голосування за найпопулярніші платіжні системи України. Голосування триватиме до 15 лютого

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Portmone
Категорія:
Portmone
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1007
Easy Pay
Категорія:
Easy Pay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 75
MasterCard
Категорія:
MasterCard
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 66
UaPay
Категорія:
UaPay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 19
NovaPay
Категорія:
NovaPay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 9
Western Union
Категорія:
Western Union
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 7
TransferGo
Категорія:
TransferGo
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 6
Visa
Категорія:
Visa
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 6
Простір
Категорія:
Простір
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
Union Pay
Категорія:
Union Pay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
MoneyGram
Категорія:
MoneyGram
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Meest
Категорія:
Meest
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
iPay
Категорія:
iPay
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Intelexpress
Категорія:
Intelexpress
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
Fondy
Категорія:
Fondy
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
American Express
Категорія:
American Express
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0