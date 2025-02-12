Місячний ліміт на перекази за перші два дні використали 2 тисячі клієнтів ПриватБанку

З 1 лютого банки ввели місячний ліміт на операції в 150 тис. грн згідно з меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". В ПриватБанку цей ліміт за перші два дні використали 2 тис. клієнтів.

Про це повідомив член правління банку з питань комплаєнсу Антон Разумний, інформує Інтерфакс-Україна.

Разумний уточнив, що з початку лютого пройшло тільки 11 днів, тому повний аналіз робити ще зарано, і банк спостерігає за ситуацією.

В фінустанові очікують на збільшення кількості скарг та звернень від клієнтів та зосереджуються на наданні інформації, розумінні потреб клієнтів і їх фінансової спроможності, щоб встановити коректні ліміти, які відповідають даним, що є в банку.

Разумний зазначив, що після введення Національним банком України з 1 жовтня 2024 року ліміту в 150 тис. грн на P2P перекази, приблизно 80% трафіку переказів перемістилося з P2P на перекази за реквізитами IBAN.

Про клієнтську базу

Згідно з даними презентації банку, його активна клієнтська база за підсумками 2024 року складає 18,32 млн фізичних осіб та 910 тис. бізнес-клієнтів. Кількість користувачів мобільного додатку "Приват24" досягла 13,76 млн осіб.

Зазначається, що з урахуванням загальної кількості клієнтів ПриватБанку динаміка переказів, яка фіксується у лютому, не викликає великого занепокоєння.

Разумний зазначив, що банк активно відстежує зміни на ринку і спостерігає за діями тих, хто раніше використовував фізичних осіб для діяльності, на яку спрямовані обмеження ліміту в 150 тис. грн, введені Національним банком восени та меморандумом, підтриманим більшістю банків з 1 лютого 2025 року.

Банк співпрацює з бізнесом і регуляторами, зокрема щодо обміну інформацією, наскільки це можливо, наголосив він.

Обмеження лімітів банками: що треба знати

З 1 лютого 2025 року в Україні набули чинності нові платіжні обмеження для населення, які передбачають два ліміти — 50 тисяч гривень та 150 тисяч гривень на місяць. Залежно від категорії, яку кожен клієнт отримує у своєму банку, застосовуються відповідні ліміти.

Нагадаємо, 10 грудня ПриватБанк, Ощадбанк, УніверсалБанк (mono) та Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) уклали меморандум про впровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу їхніх фінансових операцій. Пізніше, до меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії.

Документом, зокрема, вводяться обмеження на проведення операцій для клієнтів, крім клієнтів із підтвердженими джерелами доходів:

місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у розмірі 50 тис. грн з 1 лютого 2025 року;

для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт складає 150 тис. грн на місяць з 1 лютого, а з 1 червня він знижуватиметься до 100 тис. грн.

Це стосується не лише переказів між картками (P2P-операцій), а й усіх операцій з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема переказів на iBAN.

Після оцінки кожної людини фінансисти ділять усіх клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику: високий, середній та низький ризик.