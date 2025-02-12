Месячный лимит на переводы за первые два дня использовали 2 тысячи клиентов ПриватБанка

С 1 февраля банки ввели месячный предел на операции в 150 тыс. грн согласно меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". В ПриватБанке этот лимит за первые два дня использовали 2 тыс. клиентов.

Об этом сообщил член правления банка по вопросам комплаенса Антон Разумный, передает Интерфакс-Украина.

Умный уточнил, что с начала февраля прошло только 11 дней, поэтому полный анализ делать еще рано, и банк наблюдает за ситуацией.

В финучреждении ожидают увеличения количества жалоб и обращений от клиентов и сосредотачиваются на предоставлении информации, понимании потребностей клиентов и их финансовой способности, чтобы установить корректные лимиты, соответствующие данным, имеющимся в банке.

Разумный отметил, что после введения Национальным банком Украины с 1 октября 2024 года лимита в 150 тыс. грн на P2P переводы, примерно 80% трафика переводов переместилось с P2P на переводы по реквизитам IBAN.

О клиентской базе

Согласно данным презентации банка, его активная клиентская база по итогам 2024 года составляет 18,32 млн. физических лиц и 910 тыс. бизнес-клиенты. Число пользователей мобильного приложения "Приват24" достигло 13,76 млн человек.

Отмечается, что с учетом общего количества клиентов ПриватБанка фиксируемая в феврале динамика переводов не вызывает большого беспокойства.

Разумный отметил, что банк активно отслеживает изменения на рынке и наблюдает за действиями тех, кто раньше использовал физических лиц для деятельности, на которую направлены ограничения лимита в 150 тыс. рублей. грн, введенные Национальным банком осенью и меморандумом, поддержанным большинством банков с 1 февраля 2025 года.

Банк сотрудничает с бизнесом и регуляторами, в частности, по обмену информацией, насколько это возможно, подчеркнул он.

Ограничение лимитов банками: что нужно знать

С 1 февраля 2025 года в Украине вступили в силу новые платежные ограничения для населения, которые предусматривают два лимита — 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц. В зависимости от категории, которую каждый клиент получает в своем банке, используются соответствующие лимиты.

Напомним, 10 декабря ПриватБанк, Сбербанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых операций. Позже к меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему установление лимитов на карточные переводы, присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании.

Документом, в частности, вводятся ограничения на проведение операций для клиентов, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов:

месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в размере 50 тыс. грн с 1 февраля 2025;

для клиентов со средним и низким уровнем риска предел составляет 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля, а с 1 июня он будет снижаться до 100 тыс. грн. грн.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .

После оценки каждого человека финансисты делят всех клиентов в три категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний и низкий риск.