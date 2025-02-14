У 2024 українці отримали через ПриватБанк понад 7,5 млн переказів з допомогою від міжнародних організацій

Українці, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах країни, постраждали внаслідок військової агресії чи мають статус соціально незахищених, у 2024 році отримали через ПриватБанк понад 7,5 млн переказів з допомогою від міжнародних організацій на суму 480,5 млн дол.

Про це у релізі повідомила пресслужба ПриватБанка.

В порівнянні з 2023 роком минулого року кількість виплачених банком переказів з допомогою міжнародних організацій збільшилася на 29%.

За даними фінустанови, найчастіше українці при отриманні допомоги вибирають цифрові сервісі зарахування коштів. 90% переказів було отримано онлайн на картку ПриватБанку у мобільному Приват24. При цьому найбільш популярною системою минулоріч стала міжнародні платіжна система PrivatMoney, через яку було отримано 95% всіх переказів з допомогою.

“Незалежно від міжнародної організації та способу отримання допомоги ПриватБанк здійснює виплати на будь-які картки банку без жодних комісій", - розповіла Марія Страшко, керівник департаменту міжнародних переказів ПриватБанку.

Вона зазначила, якщо у отримувача немає картки ПриватБанку, Digital картку можна відкрити за лічені хвилини онлайн у Приват24 та отримати пластикову картку безкоштовно Новою Поштою.

Хто може отримати грошову допомогу від міжнародних організацій?

Заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій можуть подати:

внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

особи, які проживають чи перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають чи перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України;



найнезахищеніші верстви населення, які мають такі соціальні статуси: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, з 1 лютого банки ввели місячний ліміт на операції в 150 тис. грн згідно з меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". В ПриватБанку цей ліміт за перші два дні використали 2 тис. клієнтів.