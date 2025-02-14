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В 2024 году украинцы получили через ПриватБанк более 7,5 млн переводов с помощью от международных организаций.

здание, ПриватБанк
ПриватБанк. Фото: Википедия

Украинцы, которые в результате войны были вынуждены искать убежища в безопасных регионах страны, пострадали в результате военной агрессии или имеют статус социально незащищенных, в 2024 году получили через ПриватБанк более 7,5 млн переводов с помощью от международных организаций на сумму 480,5 млн дол.

Об этом в релизе сообщила прессслужба ПриватБанка.

По сравнению с 2023 годом в прошлом году количество выплаченных банком переводов с помощью международных организаций увеличилось на 29%.

По данным финучреждения, чаще всего украинцы при получении помощи выбирают цифровые услуги зачисления средств. 90% переводов было получено онлайн на карту ПриватБанка в мобильном Приват24. При этом наиболее популярной системой прошлого года стала международная платежная система PrivatMoney, через которую было получено 95% всех переводов с помощью.

"Независимо от международной организации и способа получения помощи ПриватБанк осуществляет выплаты на любые карты банка без комиссий", — рассказала Мария Страшко, руководитель департамента международных переводов ПриватБанка.

Она отметила, если у получателя нет карты ПриватБанка, Digital карту можно открыть за считанные минуты онлайн в Приват24 и получить пластиковую карту бесплатно Новой Почтой.

Кто может получить денежную помощь от международных организаций?

Заявку на получение денежной помощи от международных организаций могут подать:

  • внутренне перемещенные лица, состоящие в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;
  • лица, проживающие или находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях;
  • лица, которые проживают или находятся на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий Украины;
  • наиболее незащищенные слои населения, имеющие следующие социальные статусы: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в том числе среди внутренне перемещенных лиц.

Напомним, с 1 февраля банки ввели месячный предел на операции в 150 тыс. грн согласно меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". В ПриватБанке этот лимит за первые два дня использовали 2 тыс. клиентов.