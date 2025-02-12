Новое мобильное приложение ПриватБанка для покупки ОВГЗ появится в 2025 году

Государственный ПриватБанк планирует запуск мобильного приложения для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2025 году. Ранее в этом году банк уже снизил порог инвестирования в ОВГЗ до 1000 грн, что усилило его рыночные позиции и способствовало росту клиентских операций.

Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Лариса Чернышева, передает Интерфакс-Украина.

ПриватБанк активно работает над мобильной версией сервиса для инвестиций в государственные ценные бумаги.

Чернышова подчеркнула, что усовершенствование клиентского опыта является ключевым направлением развития банка в 2025 году.

"Это касается увеличения количества транзакций, клиентов, портфелей и доходов", – добавила она.

По ее словам, в 2024 году количество частных клиентов банка сократилось с 18,35 млн до 18,32 млн, в то время как количество бизнес-клиентов возросло с 0,88 тыс. до 0,91 тыс.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для привлечения дополнительных средств на нужды государства. Военные облигации имеют особенность: средства, полученные от их продажи, направляются, прежде всего, на обеспечение армии, в частности на закупку оружия, медикаментов, техники и других необходимых ресурсов.

Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом, что позволяет получить полный процент дохода, указанный в договоре, без вычета налогов. На доход с депозитов взимается 18% налога и 1,5% военного сбора, что снижает конечную доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного. Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

Напомним, через "Приват24" можно не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online.

Финансовые показатели банка

По результатам 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом. Налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн.

Напомним, ПриватБанк возглавил в 2024 году рейтинг первоначальных дилеров Минфина на рынке ОВГЗ. По состоянию на начало декабря 2024 года в собственности ПриватБанка было ОВГЗ на 330,8 млрд грн, тогда как годом ранее – на 255,7 млрд грн.

Новые продукты финучреждения

В ПриватБанке отмечают, что в 2024 году финучреждение сохранило стабильное развитие, уделяя особое внимание укреплению культуры клиентоориентированности.

Банк оперативно реагировал на изменение внешней среды, адаптировался к потребностям клиентов и поддерживал правительственные инициативы, направленные на помощь населению и бизнесу в Украине.

ПриватБанк не только развивал существующие кредитные программы для населения, малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, а также дополнительно сосредоточились на поддержке энергонезависимости, продовольственной безопасности, экспортных отраслей. В частности, одним из первых поддержал государственные инициативы по кредитованию альтернативного поколения и присоединился к программы "Национальный Кэшбэк ", способствующий спросу на отечественные товары.

Кроме того, банк улучшил существующие продукты и разработал ряд новых инновационных решений, в частности: "Конверты", программу лояльности "Привет" и приложение "Терминал", которое упрощает и удешевляет процесс торгового эквайринга.