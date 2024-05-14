Приватбанк запустил программу скидок и кэшбека "Привет": как она работает

Приватбанк запустил новую программу персональных скидок и кэшбеков для клиентов. Специальные предложения для каждого пользователя будет подбирать искусственный интеллект, основываясь на персональных характеристиках каждого пользователя.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что уже в мае более 18,5 миллиона клиентов финучреждения получат предложения выгодных покупок и персональных скидок и кэшбеков от топовых украинских брендов и компаний в новой программе лояльности "Привет", которая теперь есть в каждом Приват24.

Персонализированная программа лояльности "Привет"

Сообщается, что "Привет" - это первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, разработанная командой банка для того, чтобы клиенты смогли пользоваться наиболее интересными, "твоими" предложениями от различных брендов, в отличие от распространенных на рынке стандартных кэшбеков.

Программа подбирает для каждого человека именно те предложения, которые совпадают с его потребительскими, платежными привычками, географией проживания и даже сменой времени года или необходимостью "переобуть" авто.

""Привет" - программа лояльности, основанная на интеллектуальных алгоритмах, ИИ и анализе потребительского поведения клиента - станет технологическим прорывом на украинском банковском рынке и поможет нам сделать обслуживание клиентов на самом деле персональным, а наши партнеры по торговым сетям и сервисным компаниям могут предложить украинцам больше доступны условия приобретения необходимых для повседневной жизни товаров и услуг", - отмечает член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

"Привет" уже доступна в приложении "Приват24"

Как отмечают в финучреждении, имеющиеся предложения скидок и кэшбеков от партнеров программы лояльности всегда можно найти в меню "Привет" мобильного приложения или веб версии Приват24.

Список доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляются ежедневно. Предложения выгодных покупок действуют от нескольких дней до месяца.

"Чтобы экономить средства, достаточно активировать предложение в программе "Привет" и сразу же получать кэшбеки и совершать покупки со скидками. Количество активированных предложений не ограничено", - подчеркнули в Приватбанке.

Напомним, Приватбанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой "Новой почтой" по всей Украине и в 13 странах Европы.