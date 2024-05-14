Приватбанк запустив програму знижок і кешбеку "Привіт": як вона працює

Приватбанк запустив нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. Спеціальні пропозиції для кожного користувача підбиратиме штучний інтелект, ґрунтуючись на персональних характеристиках кожного користувача.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що вже у травні понад 18,5 мільйонів клієнтів фінустанови отримають пропозиції вигідних покупок та персональних знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в новій програмі лояльності "Привіт", що тепер є у кожному Приват24.

Персоналізована програма лояльності "Привіт"

Повідомляється, що "Привіт" - це перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що розроблена командою банку для того, щоб клієнти змогли користуватися найбільш цікавими, "найтвоїшими" пропозиціями від різних брендів, на відміну від поширених на ринку стандартних кешбеків.

Програма підбирає для кожної людини саме ті пропозиції, які співпадають з її споживчими, платіжними звичками, географією проживання та навіть зміною пори року чи необхідністю "перевзути" авто.

""Привіт" - програма лояльності, що заснована на інтелектуальних алгоритмах, ШI та аналізу споживчої поведінки клієнта - стане технологічним проривом на українському банківському ринку та допоможе нам зробити обслуговування клієнтів насправді персональним, а наші партнери з торговельних мереж та сервісних компаній можуть запропонувати українцям більш доступні умови придбання необхідних для повсякденного життя товарів та послуг", - відзначає член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

"Привіт" вже доступна в додатку "Приват24"

Як зазначають в фінустанові, наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів програми лояльності можна завжди знайти в меню "Привіт" мобільного застосунку чи веб версії Приват24.

Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня. Пропозиції вигідних покупок діють від декількох днів до місяця.

"Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена", - підкреслили в Приватбанку.

Нагадаємо, Приватбанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою "Новою Поштою" по всій Україні та у 13 країнах Європи.