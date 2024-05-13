Приватбанк запустив для бізнесу безкоштовний тест драйв валютної "Торгової платформи": як скористатися

Державний ПриватБанк відкрив українському бізнесу можливість проведення валютно-обмінних операцій за допомогою інноваційного сервісу “ Торгова платформа ”.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що інноваційний сервіс - це унікальна для ринку платформа, де клієнти онлайн можуть керувати валютно-обмінними операціями, самостійно обирати комфортний курс та закривати угоди миттєво.

Як зауважують в Приватбанку, всім новим клієнтам "Торгової платформи" користування протягом перших 3 місяців буде безкоштовним.

Який функціонал сервісу

Як повідомляється, інноваційний сервіс Приватбанку для керування валютно-обмінними операціями "Торгова платформа" дозволяє клієнтам:

стежити за курсами валют у режимі онлайн та здійснювати валютно-обмінні операції за ринковим курсом;

вдвічі збільшити час для здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;

створювати заявки в режимі 24/7;

миттєво отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;

автоматично отримувати кращий курс та меншу комісію при збільшенні обсягів валютно-обмінних операцій.

"Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом 3 місяців із дати проведення першої операції на Торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг валютно-обмінних операцій яких перевищує $10 000 тис (або еквівалент в перерахунку в доллар США) та які на дату старту акції не мають валютних рахунків в Приватбанку (або по валютним рахункам, відкритим в Приватбанку, не було операцій впродовж 92+ днів)", - підкреслюють в фінустанові.

Там додають, що для участі в тест драйві Торгової платформи необхідно зареєструватися на сайті Приватбанку, дочекатися дзвінка співробітника банку та з його допомогою підключитися до сервісу.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.