У "Приват 24 для бізнесу" запустили послугу автоматичного заповнення календаря податкових звітів

Бізнес клієнти Приватбанку відтепер можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що нова послуга відтепер доступна в розділі "Електронна звітність" у вебверсії "Приват24 для бізнесу".

Вона допоможе клієнтам автоматично заповнити календар податкових звітів з урахуванням історії звітів та даних податкової служби.

Як це працює?

Під час входу в меню "Облік та звіти – Електронна звітність" автоматично вмикається помічник, який допоможе налаштувати "Календар звітів" на основі прийнятих звітів і даних із податкової.

Нова функція "Приват24 для бізнесу" дає можливість клієнтам:

Надіслати запит в податкову, щоб завантажити дані для календаря.

Прибрати звіти, про які не потрібно нагадувати.

Додати будь-який звіт, а термін в "Календарі звітів" проставиться автоматично.

Також у сервісі "Електронна звітність" можна відразу сплатити податки на основі прийнятого звіту "Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи" та вести "Книгу обліку надходжень та витрат", "Фінансову звітність" та багато іншого.

Які ще послуги доступні у "Приват 24 для бізнесу"

Бізнес клієнти Приватбанку тепер мають можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості.

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаний "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.