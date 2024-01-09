Підприємці можуть виплачувати зарплату працівникам через “Приват24 для бізнесу”

Бізнес клієнти Приватбанку тепер мають можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що оновлений функціонал мобільного банку для бізнес клієнтів “Приват24 для бізнесу” дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

"На сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату своїм співробітникам через Приватбанк, адже сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати виплату зарплат, що працює на ефективність бізнесу", - підкреслили в фінустанові.

Там додали, що виплачуючи зарплату через Приватбанк клієнти отримують можливість робити зарахування цілодобово та за лічені хвилини.

"Зарахування зарплати однією відомістю на картки ПриватБанку та картки інших банків позбавляє додаткової роботи з створення кількох відомостей, якщо співробітники бажають отримувати зарплату у різних банках", - зауважують у фінустанові.

Крім того, для допомоги в вирішенні зарплатних питань працює окрема лінія консультантів з підтримки бухгалтерів.

Нагадаємо, Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаний "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.