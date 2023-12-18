ПриватБанк та Visa представили в Україні мобільне платіжне рішення для перевізників

ПриватБанк та Visa представили нове мобільне платіжне рішення на базі додатку "Термінал" для перевізників, що забезпечує зручність та доступність безконтактних платежів для громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що технологія безконтактних платежів на базі додатку "Термінал" для транспорту – зручне та просте у впровадженні рішення, яке відкрито для всіх перевізників та вже працює у маршрутних таксі Києва та області.

Безконтактні платежі доступні у 20 автобусах маршруту №368 м. Контрактова – Боярка, 18 автобусах маршруту №820 м. Контрактова – Вишневе, та 10 автобусах маршруту №805 м. Вокзальна – Вишневе.

Додаток "Термінал" для Android та iPhone на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Розроблений командою ПриватБанку в партнерстві з Visa додаток "Термінал" на базі Tape to Phone – це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової – все це можна зробити зі смартфону.

"Додаток "Термінал" став проривною технологією військового часу, з якою підприємці змогли не відмовляти у прийомі безготівкової оплати з початку війни та блекаутів, а також отримати зручне інтегроване рішення, щоб виконати вимоги законодавства щодо обовʼязкового ведення розрахункових операцій", – відзначив Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку.

Він додав, що після Нідерландів та Британії Україна стала третьою країною в Європі та сьомою у світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише iPhone.

За два роки після запуску першого додатку "Термінал" для Android та у жовтні 2023 на iPhone, можливістю приймати безготівкові платежі з власного смартфону користуються вже понад 60 тисяч українських підприємців усіх сфер бізнесу – салонів краси, крамниць, кавʼярень, СТО, а також "мобільних" бізнесів кур’єрської доставки та вуличної торгівлі.

Наразі кількість транзакцій становить до 6,5 млн на місяць на загальну суму понад 2,7 млрд грн.

"Ми у Visa пишаємося плідним партнерством, яке нам вдалося побудувати із ПриватБанком. Співпраця глобального лідера у сфері цифрових платежів та найбільшого державного банку України – це саме та синергія, яка вже багато років приносить численні переваги мільйонам клієнтів ПриватБанку та держателів карток Visa. Переконана, наші спільні проєкти та рішення й надалі сприятимуть розвитку безготівкової економіки в Україні та відкриватимуть українським споживачам двері у світ швидких та надійних електронних платежів", – прокоментувала Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

Нагадаємо, бізнес активно використовував "Термінал" під час блекаутів восени та взимку. Адже під час відключення електрики платити безконтактними картками та гаджетами можна через додаток "Термінал", а також за допомогою платіжного QR коду та Приват24.

Також Приватбанк оголосив про запуск технології безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для своїх клієнтів по всій Україні.