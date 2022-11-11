Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за відсутності електрики - ПриватБанк

Підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Як повідомив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, під час відключення електрики платити безконтактними картками та гаджетами можна через додаток "Термінал", а також за допомогою платіжного QR коду та Приват24.

“Відсутність електроенергії - це не привід відмовляти клієнтові у покупці. У ПриватБанку є прості та зручні лайфхаки, як приймати безготівкові оплати, коли немає світла. Пропоную вже зараз підключити додаток “Термінал” на смартфоні або створити QR з терміналу в нашому телеграм-боті”, - зазначив Заіграєв.

Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити додаток "Термінал", зареєструватися та приймати до оплати картки будь-яких банків.

У ПриватБанку наголошують, що підключення "Терміналу "займе пару хвилин.

Також торгівці на час відсутності електрики можуть використовувати QR код свого POS-терміналу у смартфоні.

Для цього треба зайти у телеграм-бот, натиснути QR для сплати та ввести мерчант терміналу (можна побачити на будь-якому чеку цього ж POS-термінала, починається на S, наприклад S1240RWZ).

Для оплати покупцю достатньо відкрити Приват24, сканувати QR код продавця, ввести суму товару та підтвердити операцію.

Нагадаємо, через постійні відключення світла вітчизняна промисловість та роздрібна торгівля не можуть працювати на повну потужність.

Тому Кабінет міністрів 8 листопада прийняв рішення про звільнення ввозу генераторів, обігрівачів та іншого енергетичного обладнання від ПДВ та ввізного мита.