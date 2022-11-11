Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при отсутствии электричества - ПриватБанк

Предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как отметил член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, при отключении электричества платить бесконтактными карточками и гаджетами можно через приложение "Терминал", а также с помощью платежного QR кода и Приват24.

“Отсутствие электроэнергии – это не повод отказывать клиенту в покупке. В ПриватБанке есть простые и удобные лайфхаки, как принимать безналичные оплаты, когда нет света. Предлагаю уже сейчас подключить приложение "Терминал" на смартфоне или создать QR из терминала в нашем телеграмм-боте", - отметил Заиграев.

Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно скачать приложение "Терминал", зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.

В ПриватБанке подчеркивают, что подключение "Терминала" займет пару минут.

Также торговцы при отсутствии электричества могут использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне.

Для этого нужно зайти в телеграмм-бот, нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинается на S, например S1240RWZ).

Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR код продавца, ввести сумму товара и подтвердить сделку.

Напомним, из-за постоянных отключений света отечественная промышленность и розничная торговля не могут работать на полную мощность.

Поэтому Кабинет министров 8 ноября принял решение об освобождении ввоза генераторов, обогревателей и другого энергетического оборудования от НДС и ввозной пошлины.