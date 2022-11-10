Выжить в условиях аварийных отключений электроэнергии. Лайфхаки от украинского бизнеса

Из-за российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры значительная часть Украины уже почти месяц живет в условиях регулярных отключений электроэнергии. Пока украинцы освещают свои дома свечами, бизнес пытается адаптироваться и выжить в условиях нового вызова военного времени.

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После того, как 10 октября россияне начали обстреливать объекты энергетической инфраструктуры по всей стране, начались отключения электроэнергии. Уже месяц как украинцы живут в условиях веерных отключений и вынуждены адаптироваться к многочасовым отключениям света. Хотя Правительство пытается минимизировать ущерб от террористических атак агрессора облегчив закупку энергооборудования, а западные союзники присылают нам помощь в виде новейших систем ПВО и генераторов, россияне продолжают целенаправленно бить по нашей энергосистеме вследствие чего значительная часть страны продолжает жить в условиях .

В то время как население адаптируется к долгим отключениям электроэнергии , закупая свечи обогреватели и пауэрбанки бизнес также сильно пострадал от веерных отключений и пытается выжить в новых условиях.

Наибольший ущерб веерному отключению производства зависит от бесперебойной поставки электроэнергии. Например, хлебопекарня при отключении несет потери в виде испорченной продукции, а в продуктовом магазине где несколько часов не работали холодильники, могут испортиться определенные виды продуктов, такие как мясо и рыба. И употребление таких продуктов может нанести серьезный вред здоровью человека.

Наиболее очевидным решением для адаптации к новым условиям является покупка генератора. Хотя спрос на промышленные генераторы привел к тому, что цены на них выросли вдвое, а покупателям нужно ждать несколько месяцев. Да и не для каждого бизнеса будет рентабельным использование электроэнергии от генератора, потому что электроэнергия от него в 5-6 раз дороже тарифов для бизнеса. Также далеко не все оборудование можно запустить от электроэнергии на генераторе.

Хлебзаводы стараются не отключать, но и они не застрахованы от обесточивания

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко говорит, что производителей хлеба как социально важной продукции стараются не отключать от электроэнергии.

"Мы держим связь с министерством и министерством энергетики, там есть люди, отвечающие за наше направление. Поэтому власти стараются максимально обеспечить нас электроэнергией, чтобы мы могли круглосуточно работать", - говорит Дудченко.

По его словам, крупные хлебзаводы подключены к нескольким линиям электропередач, поэтому если одну выключают, то хлебзаводы договариваются с энергетиками, чтобы оставить ток хотя бы на одной линии. Однако даже это не спасает предприятия от отключений – когда 31 октября Киев обстреливали россияне, без света осталось несколько пекарен.

"В целом предприятия ищут возможности приобрести генераторы. Но это на случай аварии. На генераторах работать достаточно тяжело, и даже не вся электроника запускается на генераторах", – говорит глава ВАП.

Он отмечает, что каждое отключение это серьезное нарушение технологии производства, в том случае если отключение все же произошло риски порчи продукции и вывода из строя дорогостоящего оборудования.

"У нас одно из предприятий из-за отключения света получило 10 тонн бракованной продукции. Это прямые убытки для предприятия, кроме того, что и торговля не получила этот хлеб. Даже короткое замыкание приводит к остановке печи, в том случае хлеб надо из этой печи вынимать. "Не говоря уже о том, что перепады напряжения вредят даже бытовой технике, не говоря уже о промышленной. Например, на одном предприятии не запустилась линия, потому что электроника "поймала ошибку"", - говорю Дудченко.

Ритейл обеспечивает магазины генераторами и экономит электроэнергию.

Заместитель исполнительного директора операционной деятельности сети VARUS Светлана Румянцева отмечает, что их компания начала кампанию по экономии электроэнергии еще в 2020 году. Это позволило сэкономить 14-20% электроэнергии и помогло несколько подготовиться к нынешней ситуации.

А после атак на критическую инфраструктуру в октябре сеть супермаркетов внедрила дополнительные меры энергосбережения, которые позволили сэкономить еще 5% электроэнергии: включили вывески, видеостены и телевизоры в кассовых зонах, примерно наполовину уменьшили освещение в торговых залах, выключили холодильники. , не требующие специального температурного режима хранения, а в наиболее проблемных регионах перевели цеха на работу в ночные смены.

"Если говорить о стабилизационных и аварийных отключениях, то супермаркеты нашей сети также под них попадают. Наиболее критическая ситуация с отключениями сейчас в Киевском регионе, также сложной остается ситуация в Днепропетровской области, особенно в Кривом Роге, и в Запорожье. Часть наших супермаркетов обеспечена генераторами — как стационарными, так и мобильными. Последние мы перемещаем между магазинами в зависимости от погрузки на конкретный супермаркет. Таким образом, часть сети продолжает работу, если нет электроэнергии", - говорит Румянцева.

Также VARUS закупает новые генераторы, обеспечивающие работу большего количества супермаркетов. Однако это немалые затраты, поскольку промышленный генератор стоит достаточно дорого, а из-за большого спроса клиенты ждут их от одного до трех месяцев.

Что касается магазинов где генераторов нет, на случай аварийного отключения у персонала имеется четкий план обращения с продуктами, которые должны храниться при определенной температуре. В первую очередь все холодильники, не имеющие двери, закрываются специальными шторами, а также проверяется плотность закрытия морозильных камер. Камера способна хранить продукцию в положенной температуре от 4 до 12 часов. При этом в VARUS отслеживают температуру этих камер и держат связь с энергетиками и, если есть понимание, что отключение будет длиться долго, вызывают рефрижераторы.

К сожалению, не все продукты можно спасти таким способом. Например, если во время подготовки теста для хлебобулочной продукции выключили электроэнергию — останавливается процесс брожения, то есть прерывается технологический цикл. Эту продукцию нам приходится утилизировать. Пока мы не можем точно сказать, сколько убытков мы из-за этого испытали, но, к счастью, это не критически большие суммы", - рассказывает Румянцева.

Рестораны, АЗС и медицинские центры покупают генераторы, чтобы сохранить клиентов

Президент Украинской ресторанной ассоциации, ресторатор Сергей Трахачев отмечает, единого рецепта выживания в условиях отключений для всех ресторанов не существует, поскольку этот бизнес очень разнообразен, хотя сама проблема так или иначе затронула всех.

"Конечно, если посетителей не было до 10 октября, то бизнес закрывают, но если в меня приходят люди и проблема в том, что выключили свет, я ищу выход. Общего для индустрии решения нет - у всех разные кухни и разные подходы к приготовлению". Можно сократить или изменить меню, если есть угольный гриль, то большую часть блюд можно перевести на него. Основной вопрос здесь есть посетители", - говорит Трахачев.

Трахачев также рассказывает, что в условиях отключения электроэнергии рестораны пытаются минимизировать использование скоропортящихся продуктов, а некоторые наоборот делают ставку на полуфабрикаты.

По его словам, что при отключениях электроэнергии те рестораторы у которых свет столкнулись с несколько иной проблемой - люди приходят к ним со своими ноутбуками, чтобы поработать. И это, конечно, вызывает дилемму, поскольку выручка от таких посетителей у ресторана невелика, а если выгнать их можно спровоцировать волну массового возмущения. Хотя такие случаи далеко не массовые – обычно если нет света в районе, то в ресторане тоже нет света.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что после того, как в стране начались проблемы с отключением, компания начала закупать генераторы для своих АЗС.

"Генераторы подорожали в два раза. Мы закупаем их в Турции, поскольку в Украине их сейчас купить почти нереально, все что были уже раскуплены. Вообще мы хотим поставить по генератору на каждую нашу заправку, хотя бы небольшие, чтобы поддерживать колонку и кассу, поскольку ставить большие генераторы, которые будут питать всю АЗС дорого", - говорит Леушкин.

По его словам, сейчас только часть сети АЗС "Прайм" снабжена генераторами, их устанавливали в проблемных местах, где проблемы с электроэнергией были регулярные.

"Самой проблеме всего месяц и раньше такого никогда не было. У нас из-за войны сейчас три офиса. Один обычный, другой в бомбоубежище, а есть еще третий, где у нас есть запас горючего, генератор и Starlink. Убытков у нас от отключений не так много, хотя мы и теряем процент продаж, однако ситуация у нас не так плоха как у производства, где в результате отключений может выйти из строя дорогостоящее оборудование", - говорит Леушкин.

Операционный директор многопрофильного медицинского центра "Аист" Вадим Зукин рассказал, что после начала аварийных отключений им пришлось уменьшить количество медперсонала, палат и кабинетов, однако из-за того, что отделения оборудованы генераторами и источниками бесперебойного питания (ИБП) медцентр продолжает работать и даже открыл два новых отделение во Львове.

На холодильниках, где хранят лекарства, есть ИБП, обеспечивающие их работу и датчики, которые дают понять, что лекарство испорчено. Кроме этого генераторы и ИБП позволяют обеспечить даже проведение операции в условиях аварийного отключения электроэнергии. Хотя электроэнергия от бензинового генератора обходится дороже в 5-6 раз.