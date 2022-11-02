Якщо буде блекаут? Як підготуватися до довгих відключень електроенергії та опалення

Delo.ua з'ясувало, які товари потрібні, щоб пережити перебої з енергоносіями, як виріс на них попит і скільки доведеться витратити, щоб купити найнеобхідніше на "чорний день".

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Обстріли енергетичної інфраструктури змусили українців серйозно замислитися над тим, як підстрахувати себе, якщо настане тотальний блекаут. Громадяни активно запасаються товарами не тільки на періоди відключення електроенергії, які протягом останніх двох тижнів стали звичайним явищем для багатьох міст, але якщо певний час доведеться обходитися без опалення і води. Намагаються в цьому допомогти рітейлери та маркетплейси, які підказують, що має бути в кожній квартирі та будинку на екстрений випадок.

Свічки, павербанки та обігрівачі

Найбільший онлайн-продавець України Rozetka зробив пам'ятку тим, хто планує закуповувати товари на випадок повного відключення від енергопостачання.

При знеструмленні житла українцям радять купувати павербанки (їхня середня ціна коливається від 500 до 2000 грн), якими можна заряджати портативні гаджети. Також їхню роботу можна підтримувати завдяки сонячним панелям (1-13 тис грн). Для запитування побутової техніки підійдуть генератори (10-25 тис грн).

Організувати автономне освітлення квартири чи приватного будинку можна за допомогою свічок (15 грн за штуку, 100-200 грн за набір) та ліхтарів (300-600 грн). Варто купити кілька комплектів батарей АА, ААА та інших форматів (100-600 грн за набір), від яких можуть працювати деякі прилади. Наприклад, радіо або ті ж ліхтарики.

Щоб не замерзнути без опалення, підтримати комфортну температуру в приміщенні можна за допомогою конвекторів, інфрачервоних, керамічних та масляних обігрівачів. Залежно від типу пристрою та його потужності ціна може становити від 600 до 4000 грн. Обігрів приватного будинку можна організувати за допомогою буржуйки (4-7 тис грн). А ще допоможуть зігрітися пледи та ковдри (200-2000 грн), термобілизна (200-900 грн) та гарячі напої в термосах або термокухлях (300-700 грн).

Готувати та підігрівати їжу можна на туристичних мініплитах (500-1400 грн), для роботи яких підійдуть газові балони різного формату від невеликих картриджів до резервуарів ємністю 20-25 л. Щоправда, не варто забувати, що у міській квартирі використати великі балони заборонено. Тому мешканцям багатоквартирних будинків потрібно вибирати мініплиту, яка працює від балончиків цангового типу (одного такого вистачає на 1,5-2 години роботи), або ж купувати пальник на сухому паливі (50-60 грн за упаковку).

Зрозуміло, не завадить зробити резерв води. Як питний у пляшках (107 грн за упаковку на 6 шт) або у пляшках (85 грн за 2 штуки), так і води для побутових потреб. Її можна набрати заздалегідь, придбавши каністри або додаткові пляшки (250 грн за сулію на 19 літрів).

Представники Rozetka говорять про те, що попит на всі перелічені вище товари за останні пару тижнів злетів у рази. За даними рітейлера, павербанки почали купувати майже вчетверо частіше, ніж раніше, а свічки та газові пальники – утричі. Попит на буржуйки зріс на 76%, порівняно з попередніми місяцями.

Крім того, як уточнила для Delo.ua прес-служба Rozetka, протягом останніх двох тижнів жовтня попит на сонячні панелі зріс на 60%, на батарейки – на 44%, на термоси та термокухлі – на 41%, на радіоприймачі – на 35 % і пледи попит зріс на 12%.

Гріємось і запасаємося субпродуктами

Свої рекомендації на випадок екстреного відключення електроенергії, водопостачання та тепла склала мережа супермаркетів "Епіцентр". Рітейлер радить українцям, окрім автономного електропостачання, обов'язково подумати про те, як приготувати їжу та зігрітися. Для цього слід обов'язково придбати невелику газову плиту (її ціну ми писали вище) і газовий обігрівач (від 1,2 тис грн), для роботи якого підійде такий же балон, як і для пальника.

У приватному будинку проблему обігріву можна вирішити за допомогою твердопаливного казана (від 10 тис грн). Такі прилади працюють автономно, не вимагають підключення до системи централізованого газопостачання та електромережі. Понад те, сучасні моделі твердопаливних котлів мають варильну поверхню, де можна розігріти і навіть приготувати їжу.

У квартирі з автономним опаленням складніше, тим більше якщо воно там спочатку не передбачено. Тому городянам є сенс купити не лише теплий одяг, а й спальні мішки (500-2500 грн), а також електроковдри (500-1500 грн).

Якщо в багатоквартирному будинку відключено не лише світло, а й газ, вгамувати голод можна за допомогою сублімованих продуктів швидкого приготування, таких як вермішель, супи-пюре, каші, пластівці. Їх по суті навіть готувати не потрібно. Як правило, достатньо висипати вміст упаковки в миску та залити окропом. А закип'ятити невелику кількість води можна навіть на пігулці сухого спирту.

Такий продуктовий запас на сім'ю із трьох осіб коштуватиме гривень 150-200. Урізноманітнити раціон можна за рахунок консервів, м'ясних чи рибних. Банку сардин коштуватиме 40-60 грн, тунця – 60-100 грн, а півкілограмова банка тушонки коштуватиме в межах 130-150 грн. До речі, на десерт можна придбати спортивні протеїнові батончики. Їхня ціна – від 15-20 грн за штуку. І смачно, і корисно.

Як змінюються попит та ціни

Логічно, що збільшення попиту спонукає і ціни на більшість товарів. Як розповіли Delo.ua у прес-службі маркетплейсу Prom, попит на електрогенератори до кінця жовтня зріс майже вп'ятеро порівняно з початком жовтня, а середній чек збільшився на 1 тис грн.

Кількість замовлень сонячних електростанцій зросла в 7 разів, а середня вартість обладнання, яке купляють, зросла на 10 тис грн до 25 тис грн.

"На сьогоднішній день більше купують і сонячні панелі. Попит на них збільшився майже в 4 рази. Водночас, вони коштують на 400 грн дешевше, ніж на початку місяця. Середній чек на сонячні панелі становить 4,6 тис грн", – повідомила прес-служба Prom.

У 6,5 разів частіше купують українці портативні зарядні пристрої. Середній чек у цьому випадку становить 2,2 тис грн, що майже на 500 грн більше, ніж на початку жовтня.

Замовлення кемпінгових ліхтарів та свічок зросли майже у 5 разів. Середній чек складає 470 грн. Найчастіше, майже вдвічі, замовляють свічки ручної роботи. Покупці витрачають на них у середньому 360 грн.

Також користуються попитом ручні та налобні ліхтарі. Попит на них збільшився майже втричі, а середній чек становить 900 грн. Товари для розпалювання вогню почали купувати на Prom у 2,8 рази частіше, а середня сума купівлі складає майже 500 грн.

За даними мережі "Алло", обсяг продажів генераторів у вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року збільшився у 10 разів. У жовтні попит трохи знизився. Натомість середній чек загалом зріс на 82% та перевищив 30 тис грн. Найбільш популярні моделі, які вибирають українці – компактні генератори потужністю 2,5-2,8 кВт.

Як уточнює "Алло", обсяг продажів повербанків восени зріс у 10 разів порівняно з 2021 роком. Причому, якщо в довоєнний час найпопулярнішими були легкі компактні моделі, то зараз підвищений попит мають більш ємні павербанки, від 20000 mAh. Середній чек на купівлю таких пристроїв у 3 кварталі становив 2 тис грн.

Шукаємо де подешевше

Для того щоб заощадити, можна пошукати частину необхідних покупок на вторинному ринку. Причому це не означає, що потрібно купувати секонд-хенд. Це можуть бути цілком нові речі, але оскільки вони продаються з рук, то є можливість знайти ціну нижчу і навіть поторгуватися з продавцем.

Одна з найпопулярніших майданчиків, яка працює за принципом "з рук до рук" - це OLX. За даними маркетплейсу, у жовтні суттєво зріс не лише попит на товари для блекауту, а й обсяг пропозиції.

Наприклад, кількість оголошень з продажу конвекторів у жовтні зросла порівняно зі серпнем на 36% (далі порівняння з серпнем) і перевищила 3800, з продажу масляних обігрівачів зросла на 122% і досягла 835 штук. Кількість оголошень про продаж павербанків, які були розміщені у жовтні на OLX, зросла на 15% до 6,6 тис, а кількість наборів свічок збільшилася на 28% майже до 700.

Що стосується цін, то їхній розкид на OLX великий і є варіанти на будь-який гаманець. Конвектори там можна знайти за 1-1,5 тис грн, масляні обігрівачі – від 1,5 тис грн нові та від 1 тис грн, які були у вжитку. Ціни на павербанки починаються з позначки 150-200 грн, на кишенькові ліхтарики – від 100 грн, а парафінові свічки коштують від 10 грн.

Газовий пальник можна придбати на OLX від 300-400 грн та балон до нього– від 60 грн, комплект термобілизни – за 400-600 грн, а зимовий спальний мішок – за 800-1000 грн.

Очевидно, що покупка на будь-якій дошці оголошень несе певні ризики. Починаючи з того, що товар виявиться некондиційним, і закінчуючи тим, що продавець виявиться шахраєм, який відправить "пустушку". Тому не варто переводити гроші заздалегідь, а тільки післяплатою, після отримання посилки на пошті та огляду її вмісту.