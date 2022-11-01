На рынке уже дефицит: объем продаж генераторов в сентябре увеличился в 10 раз

Объем продаж генераторов увеличился в 10 раз в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года, в октябре спрос немного снизился. Также возрос спрос на зарядные станции и повербанки.

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Об этом сообщает Национальный маркетплейс "АЛЛО".

"Средний чек в целом вырос на 82% и составил более 30 тысяч гривен. Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы, - это компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5, 5 кВт и больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре скачок несколько уменьшился: превышение объема продаж составило пять раз.

Согласно сообщению, наблюдается дефицит товара на рынке, ведь украинцы стремительно начали покупать генераторы и готовиться к отключению электроэнергии, однако партнеры маркетплейса пытаются обеспечить наличие товара.

Спрос на зарядные станции появился именно во время войны, ведь до войны потребители пользовались повербанками. Средний чек зарядных станций за 3 квартал составляет 28 тысяч гривен.

Объем продаж повербанков вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Если в довоенное время имели популярность легкие компактные модели, то в настоящее время повышенным спросом пользуются более емкие от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смарт часов и планшетов. Средний чек составляет за 3 квартал 2022 года – 2 тысячи гривен.

Напомним, из-за постоянных обстрелов оккупантов критической инфраструктуры в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Только в понедельник, 31 октября, оккупанты обстреляли 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где были попадания российских ракет.

В связи с увеличением нагрузки на электросети в ДТЭК попросили ответственно относиться к потреблению электроэнергии — включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17:00 до 23:00.