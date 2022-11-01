"Укрэнерго" ввело ограничения электроснабжения в Киеве и семи областях

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" с 6:00 1 ноября поручил облэнерго начать отключение электроэнергии в Киеве и семи областях для устранения последствий обстрелов оккупантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила прессслужба " Укрэнерго".

"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - говорится в сообщении.

Так, ограничение электроснабжения было введено в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Отмечается, что отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.