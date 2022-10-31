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В Украине вводят экстренные отключения света из-за массированных ракетных обстрелов

В Украине вводят экстренные отключения света из-за массированных ракетных обстрелов

Экстренные отключения электроэнергии вводятся из-за обстрелов критической инфраструктуры в Украине.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель", - отметил он.

По его словам, службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в ХарьковеЗапорожьеЧеркасской и Кировоградской областях.