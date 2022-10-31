Оккупанты атаковали энергетический объект в Кировоградской области, возник пожар

Армия страны-агрессора РФ ударила ракетами в один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области, возник пожар.

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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв", - отметил он.

По его словам, идет ликвидация последствий пожара.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове, Запорожье и Черкасской области .

