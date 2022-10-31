Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты атаковали энергетический объект в Кировоградской области, возник пожар

Оккупанты атаковали энергетический объект в Кировоградской области, возник пожар

Армия страны-агрессора РФ ударила ракетами в один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области, возник пожар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв", - отметил он.

По его словам, идет ликвидация последствий пожара.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в ХарьковеЗапорожье и Черкасской области .