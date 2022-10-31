- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты атаковали энергетический объект в Кировоградской области, возник пожар
Армия страны-агрессора РФ ударила ракетами в один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области, возник пожар.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв", - отметил он.
По его словам, идет ликвидация последствий пожара.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове, Запорожье и Черкасской области .