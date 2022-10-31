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Часть Киева без света из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры - Кличко
Часть Киева обесточена из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры, также в некоторых районах нет водоснабжения.
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - отметил он.
Он добавил, что все службы уже работают на местах .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже Кличко сообщил, что в Киеве в результате обстрелов поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в Киеве.
"Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - добавил он.
Напомним, 31 октября Россия снова атаковала объекты критической инфраструктуры в Украине.