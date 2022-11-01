Український бізнес погіршив свої очікування через обстріли енергетичної інфраструктури, - НБУ

Український бізнес погіршив очікування ділової активності у 2022 році через обстріли російською армією енергетичної інфраструктури України. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

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Так, у жовтні 2022 року ІОДА знизився до 44.9 із 46.1 у вересні.

Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей: секторальний індекс у жовтні становив 45.8 порівняно з 47.1 у вересні. Респонденти погіршили очікування щодо обсягу нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, а також прогнозують зменшення обсягів запасів сировини, матеріалів та залишків готової продукції. Водночас збереглися позитивні очікування стосовно обсягів виготовленої продукції.

Підприємства сектору будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші серед усіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності: секторальний індекс становив 38.2 (у вересні – 41.0). Посилилися очікування щодо зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. На відміну від двох попередніх місяців респонденти очікують зменшення обсягів закупівлі послуг підрядників.

Підприємства торгівлі в жовтні незначно погіршили оцінки своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 48.9 порівняно з 49.9 у вересні. Респонденти дещо погіршили оцінки щодо обсягу товарообороту, стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу, зазначили зменшення їх залишків. Підприємства торгівлі дещо знизили песимізм в очікуваннях щодо зростання закупівельних цін та вартості товарів, водночас посилили очікування щодо зниження торговельної маржі.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишилися без водопостачання. Крім того, через обстріли окупантів частина міста була знеструмлена.

Тим часом, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" з 6:00 1 листопада доручив обленерго розпочати відключення електроенергії у Києві та семи областях для усунення наслідків обстрілів окупантів.