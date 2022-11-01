Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, - НБУ

Украинский бизнес ухудшил ожидание деловой активности в 2022 году из-за обстрелов российской армией энергетической инфраструктуры Украины. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком ежемесячно.

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Так, в октябре 2022 года ИОДА снизился до 44.9 из 46.1 в сентябре.

Предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потерь производственных и энергетических мощностей: секторальный индекс в октябре составил 45.8 по сравнению с 47.1 в сентябре. Респонденты ухудшили ожидания объема новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, а также прогнозируют уменьшение объемов запасов сырья, материалов и остатков готовой продукции. В то же время, сохранились положительные ожидания относительно объемов изготовленной продукции.

Предприятия сектора строительства второй месяц подряд имели самые сдержанные среди всех секторов экономики оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 38.2 (в сентябре – 41.0). Ужесточились ожидания относительно уменьшения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. В отличие от предыдущих двух месяцев респонденты ожидают уменьшения объемов закупки услуг подрядчиков.

Предприятия торговли в октябре незначительно ухудшили оценки своей экономической деятельности, однако все еще находятся ближе к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 48,9 по сравнению с 49,9 в сентябре. Респонденты несколько ухудшили оценки объема товарооборота, сдержанно оценили объемы закупки товаров для продажи, отметили уменьшение их остатков. Предприятия торговли несколько снизили пессимизм в ожиданиях роста закупочных цен и стоимости товаров, одновременно усилили ожидания снижения торговой маржи.

Напомним, в понедельник, 31 октября, из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остались без водоснабжения. Кроме того, из-за обстрелов кафиров часть города была обесточена.

Между тем диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" с 6:00 1 ноября поручил облэнерго начать отключение электроэнергии в Киеве и семи областях для устранения последствий обстрелов оккупантов.