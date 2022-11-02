А что, если блэкаут? Как подготовиться к долгим отключениям электроэнергии и отопления

Delo.ua выяснило, какие товары нужны, чтобы пережить перебои с энергоносителями, как вырос на них спрос и сколько придется потратить, чтобы купить самое необходимое на "черный день".

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Обстрелы энергетической инфраструктуры заставили украинцев всерьез задуматься о том, как подстраховать себя, если наступит тотальный блэкаут. Граждане активно запасаются товарами не только на периоды отключения электроэнергии, которые в течение последних двух недель стали обычным явлением для многих городов, но еще если какое-то время придется обходиться без отопления и воды. Пытаются в этом помочь ритейлеры и маркетплейсы, которые подсказывают, что должно быть в каждой квартире и доме на экстренный случай.

Свечи, павербанки и обогреватели

Самый большой онлайн-продавец Украины Rozetka сделал памятку для тех, кто планирует закупать товары на случай полного отключения от энергоснабжения.

При обесточивании жилья украинцам советуют покупать павербанки (их средняя цена колеблется от 500 до 2000 грн), которыми можно заряжать портативные гаджеты. Также их работу можно поддерживать благодаря солнечным панелям (1-13 тыс грн). Для запитывания бытовой техники подойдут генераторы (10-25 тыс грн).

Организовать автономное освещение квартиры или частного дома можно с помощью свечей (15 грн за штуку, 100-200 грн за набор) и фонарей (300-600 грн). Стоит закупить несколько комплектов батареек АА, ААА и прочих форматов (100-600 грн за набор), от которых могут работать некоторые приборы. Например, радиоприемники или те же фонарики.

Чтобы не замерзнуть без отопления, поддержать комфортную температуру в помещении можно с помощью конвекторов, инфракрасных, керамических и масляных обогревателей. В зависимости от типа устройства и его мощности, цена может составлять от 600 до 4000 грн. Обогрев частного дома можно организовать с помощью буржуйки (4-7 тыс грн). А еще помогут согреться пледы и одеяла (200-2000 грн), термобелье (200-900 грн) и горячие напитки в термосах или термокружках (300-700 грн).

Готовить и подогревать еду можно на туристических миниплитах (500-1400 грн), для работы которых подойдут газовые баллоны разного формата, от небольших картриджей до резервуаров емкостью 20-25 л. Правда, не стоит забывать, что в городской квартире использовать большие баллоны запрещено. Поэтому жителям многоквартирных домов нужно выбирать миниплиту, которая работает от баллончиков цангового типа (одного такого хватает на 1,5-2 часа работы), либо же покупать горелку на сухом горючем (50-60 грн за упаковку).

Разумеется, не помешает сделать резерв воды. Как питьевой в бутылках (107 грн за упаковку на 6 шт) или в бутылях (85 грн за 2 штуки), так и воды для бытовых нужд. Ее можно набрать заблаговременно, приобретя канистры или дополнительные бутыли (250 грн за бутыль на 19 литров).

Представители Rozetka говорят о том, что спрос на все вышеперечисленные товары за последние пару недель взлетел в разы. По данным ритейлера, павербанки стали покупать почти в четыре раза чаще, чем раньше, а свечи и газовые горелки – в три раза. Спрос на буржуйки вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.

Кроме того, как уточнила для Delo.ua пресс-служба Rozetka, в течение последних двух недель октября спрос на солнечные панели вырос на 60%, на батарейки – на 44%, на термосы и термокружки – на 41%, на радиоприемники – на 35% и на пледы спрос вырос на 12%.

Греемся и запасаемся субпродуктами

Свои рекомендации на случай экстренного отключения электроэнергии, водоснабжения и тепла составила сеть супермаркетов "Эпицентр". Ритейлер советует украинцам, помимо автономного электроснабжения, обязательно подумать о том, как приготовить еду и согреться. Для этого следует обязательно обзавестись небольшой газовой плитой (ее цену мы писали выше) и газовым обогревателем (от 1,2 тыс грн), для работы которого подойдет такой же баллон, как и для горелки.

В частном доме проблему обогрева можно решить с помощью твердотопливного котла (от 10 тыс грн). Такие приборы работают автономно, не требуют подключения к системе централизованного газоснабжения и к электросети. Более того, современные модели твердотопливных котлов имеют варочную поверхность, на которой можно разогреть и даже приготовить пищу.

В квартире с автономным отоплением сложнее, тем более, если оно там изначально не предусмотрено. Поэтому горожанам есть смысл купить не только теплую одежду, но и спальные мешки (500-2500 грн), а также электроодеяла (500-1500 грн).

Если в многоквартирном доме отключен не только свет, но и газ, утолить голод можно с помощью сублимированных продуктов быстрого приготовления, таких как вермишель, супы-пюре, каши, хлопья. Их, по сути, даже готовить не нужно. Как правило, достаточно высыпать содержимое упаковки в миску и залить кипятком. А вскипятить небольшое количество воды можно даже на таблетке сухого спирта.

Такой продуктовый запас на семью из трех человек будет стоить гривен 150-200. Разнообразить рацион можно за счет консервов, мясных или рыбных. Банка сардин обойдется в 40-60 грн, тунца – в 60-100 грн, а полукилограммовая банка тушенки будет стоить в пределах 130-150 грн. Кстати, на десерт можно купить спортивные протеиновые батончики. Их цена – от 15-20 грн за штуку. И вкусно, и полезно.

Как меняются спрос и цены

Логично, что увеличение спроса подстегивает и цены на большинство товаров. Как рассказали Delo.ua в пресс-службе маркетплейса Prom, спрос на электрогенераторы к концу октября вырос почти в 5 раз по сравнению с началом октября, а средний чек увеличился на 1 тыс грн.

Количество заказов солнечных электростанций выросло в 7 раз, а средняя стоимость приобретаемого оборудования возросла на 10 тыс грн до 25 тыс грн.

"На сегодняшний день, больше покупают и солнечные панели. Спрос на них увеличился почти в 4 раза. В то же время, они стоят на 400 грн дешевле, чем в начале месяца. Средний чек на солнечные панели составляет 4,6 тыс грн", - сообщила пресс-служба Prom.

В 6,5 раза чаще покупают украинцы портативные зарядные устройства. Средний чек в данном случае составляет 2,2 тыс грн, что почти на 500 грн больше, чем в начале октября.

Заказы кемпинговых фонарей и свечей выросли почти в 5 раз. Средний чек составляет 470 грн. Чаще, почти в 2 раза, заказывают свечи ручной работы. Покупатели тратят на них в среднем 360 грн.

Очень востребованы ручные и налобные фонари. Спрос на них увеличился почти в 3 раза, а средний чек составляет 900 грн. Средства для разжигания огня стали покупать на Prom в 2,8 раза чаще, а средняя сумма покупки составляет почти 500 грн.

По данным сети "Алло", объем продаж генераторов в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года увеличился в 10 раз. В октябре спрос немного снизился. Зато средний чек в целом вырос на 82% и превысил 30 тыс грн. Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы – это компактные генераторы мощностью 2,5-2,8 кВт.

Как уточняет "Алло", объем продаж повербанков осенью вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Причем, если в довоенное время наиболее популярными были легкие компактные модели, то сейчас повышенным спросом пользуются более емкие павербанки, от 20000 mAh. Средний чек на покупку таких устройств в 3 квартале составил 2 тыс грн.

Ищем где подешевле

Для того, чтобы сэкономить, можно поискать часть необходимых покупок на вторичном рынке. Причем, это не значит, что нужно покупать секонд-хенд. Это могут быть вполне новые вещи, но так как они продаются с рук, то есть возможность найти цену пониже и даже поторговаться с продавцом.

Одна из самых популярных площадок, которая работает по принципу "из рук в руки" – это OLX. По данным маркетплейса, в октябре существенно возрос не только спрос на товары для блэкаута, но и объем предложения.

Например, число объявлений по продаже конвекторов в октябре выросло по сравнению с августом на 36% (далее тоже сравнение с августом) и превысило 3800, по продаже масляных обогревателей выросло на 122% и достигло 835 штук. Количество объявлений о продаже павербанков, которые были размещены в октябре на OLX, возросло на 15% до 6,6 тыс, а количество наборов свечей увеличилось на 28% почти до 700.

Что касается цен, то их разброс на OLX большой и есть варианты на любой кошелек. Конвекторы там можно найти за 1-1,5 тыс грн, масляные обогреватели – от 1,5 тыс грн новые и от 1 тыс грн, которые были в употреблении. Цены на павербанки начинаются с отметки в 150-200 грн, на карманные фонарики – от 100 грн, а парафиновые свечи стоят от 10 грн.

Газовую горелку можно приобрести на OLX от 300-400 грн и баллон к ней – от 60 грн, комплект термобелья – за 400-600 грн, а зимний спальный мешок – за 800-1000 грн.

Разумеется, покупка на любой доске объявлений несет определенные риски. Начиная с того, что товар окажется некондиционным, и заканчивая тем, что продавец окажется мошенником, который отправит "пустышку". Поэтому не стоит переводить деньги заранее, а только наложенным платежом, после получения посылки на почте и осмотра ее содержимого.