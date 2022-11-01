Евросоюз готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита

Страны-члены Европейского Союза теоретически могут помочь Украине с поставками электроэнергии, если из-за российских атак по критической инфраструктуре в стране возникнет дефицит э/э, который невозможно будет покрыть самостоятельно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью агентству "Униан" сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, прибывшая 1 ноября в Киев с визитом.

Она отметила, что украинская энергосеть после присоединения в марте к континентальной Европе может передавать энергию в двух направлениях. Это означает, что если возникнет дефицит, то ЕС сможет помочь Украине, поставив э/э.

"Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС", - резюмировала еврокомиссар.

В конце октября акционерное общество "Энергетическая компания Украины" уже осуществило первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Это было сделано с целью поддержки энергосистемы Украины при дефиците генерирующей мощности. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября.

Еще недавно Украина была активным экспортером е/е в ЕС, но массовые удары российской армии по украинским объектам энергетической инфраструктуры в октябре привели к необходимости периодических отключений от электропотребления ради экономии. Поэтому поставки украинской электроэнергии в страны ЕС остановились.

Источник фото: ua.depositphotos.com