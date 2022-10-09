"Укрэнерго" заработало на экспорте электроэнергии в ЕС почти 5 млрд гривен

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на аукционах по продаже доступа к межгосударственным электросетям с 3 июня по 9 октября заработала 4,9 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям в направлении Словакии и Румынии, проданного на аукционах «Укрэнерго» с 30 июня по 9 октября 2022 года, составила более 4,9 млрд гривен. В течение последней недели 3-9 октября величина проданного сечения составила 50 212 МВт. *ч. В одном аукционе принимали участие от 7 до 12 компаний", - говорится в сообщении.

Согласно ему, общая стоимость доступа к межгосударственным сетям в направлении Польши, который был продан на аукционах в течение 1-9 октября, составила 374,88 тыс. грн. В аукционах участвовали две компании.

Стоимость электроэнергии на "рынке в сутки вперед" (РДН) за последнюю неделю уменьшилась на всех рынках, как в Европе, так и в Украине. В частности, в Словакии в рабочие дни цена базовой нагрузки колебалась в диапазоне 332-423 евро/МВт*ч, 3-9 октября она уже была в промежутке 196-279 евро/МВт*ч. Аналогично в Румынии этот диапазон снизился с 338-397 евро/МВт*ч до 211-315 евро/МВт*ч. В выходные дни(8-9 октября) цены были еще ниже. На украинском РДН цена снизилась с 93-94 евро/МВт*ч до 91-92 евро/МВт*ч.

Соответственно, средневзвешенная цена доступа к пересечению в направлении Румынии и Словакии на этой неделе снизилась до 4,748 тыс. грн/МВт*ч (на 6%). Самая предельная цена в один час составила 14,3 тыс. грн/МВт*ч в направлении Словакии 5 октября в 20 часов.

Напомним, Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличила до 300 МВт. доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.