Украина потеряла 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной — Галущенко

Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телеканала "Мы - Украина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он пояснил, что большая часть объектов "зеленого" сектора расположена на юге. Министр уточнил, что доля "зеленой энергии" в общем энергетическом балансе Украины в 2022 году достигла 10-11%.

"У нас была стратегия, которая предполагала, что в 2030 году доля "зеленой" энергетики в Украине составит минимум 25%. Считаю, что после нашей победы, с учетом разрушений, нанесенных Россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент", — отметил глава Минэнерго.

Он добавил, что в Украине часть "зеленой" энергии в общей структуре начала увеличиваться в 2019-2020 годах.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября. Именно 10 октября оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Кроме того, генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко просит киевлян сократить использование электроэнергии в субботу до 35-40%.