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Жителей Львовщины призвали экономить электроэнергию
Специалисты Львовоблэнерго, Укрэнерго и ГСЧС сделали, чтобы Львовщина получала электроэнергию – в обход четырех подстанций, которые из-за ракетных ударов разрушены.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Учитывая, что заживили область по временной схеме, чтобы электроэнергия не исчезала, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме не зашкаливал. Уважаемые жители Львовщины, от вас в этой ситуации зависит очень многое", - написал он.
Так, Козицкий призвал жителей не пользоваться электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В эти промежутки времени на украинскую энергосистему идет самая большая нагрузка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью пользоваться ночью. Это позволит не перегружать систему.
"Помните: каждый прибор, который вы сознательно выключите, - это огромная помощь нашим энергетикам, которые 24/7 работают над тем, чтобы все были с электричеством. Даже зарядное, которое вы не оставили в розетке, уже существенная помощь", - отметил он. Козыцкий.
Также он напомнил перечень наиболее энергозатратных приборов: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер, телевизор. Если требуется, включайте их с 23:00 до 08:00.
Напомним, что львовян призвали подготовиться к отсутствию света и тепла и запасаться буржуйками.