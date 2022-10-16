Жителей Львовщины призвали экономить электроэнергию

Специалисты Львовоблэнерго, Укрэнерго и ГСЧС сделали, чтобы Львовщина получала электроэнергию – в обход четырех подстанций, которые из-за ракетных ударов разрушены.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Учитывая, что заживили область по временной схеме, чтобы электроэнергия не исчезала, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме не зашкаливал. Уважаемые жители Львовщины, от вас в этой ситуации зависит очень многое", - написал он.

Так, Козицкий призвал жителей не пользоваться электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В эти промежутки времени на украинскую энергосистему идет самая большая нагрузка.

Обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью пользоваться ночью. Это позволит не перегружать систему.

"Помните: каждый прибор, который вы сознательно выключите, - это огромная помощь нашим энергетикам, которые 24/7 работают над тем, чтобы все были с электричеством. Даже зарядное, которое вы не оставили в розетке, уже существенная помощь", - отметил он. Козыцкий.

Также он напомнил перечень наиболее энергозатратных приборов: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер, телевизор. Если требуется, включайте их с 23:00 до 08:00.

Напомним, что львовян призвали подготовиться к отсутствию света и тепла и запасаться буржуйками.