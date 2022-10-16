Жителів Львівщини закликали економити електроенергію

Фахівці Львівобленерго, Укренерго та ДСНС зробили, щоб Львівщина отримувала електроенергію – в обхід чотирьох підстанцій, які через ракетні удари зруйновані.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Зважаючи на те, що заживили область за тимчасовою схемою, щоб електроенергія не зникала, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі не зашкалював. Шановні жителі Львівщини, від вас у цій ситуації залежить дуже багато", - написав він.

Так, Козицький закликав мешканців не користуватися електроприладами з 08:00 до 11:00 та зі 17:00 до 23:00. В ці проміжки часу на українську енергосистему йде найбільше навантаження.

Обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками, прасками та іншими електроприладами з великою енергозатратністю користуватися вночі. Це дозволить не перевантажувати системи.

"Пам’ятайте: кожен прилад, який ви свідомо вимкнете – це величезна допомога нашим енергетикам, які 24/7 працюють над тим, щоб всі були з електрикою. Навіть зарядне, яке ви не залишили у розетці, вже суттєва допомога", - зазначив Козицький.

Також він нагадав перелік найбільш енерговитратних приладів: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, порохотяг, комп’ютер, телевізор. Якщо маєте нагальну потребу, вмикайте їх з 23:00 до 08:00.

Нагадаємо, що львів’ян закликали підготуватись до відсутності світла і тепла та запасатися буржуйками.