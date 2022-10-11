Взрывы во Львове: россияне нанесли ракетные удары по объектам энергетики

Во Львове в полдень 11 октября прогремели мощные взрывы. Предварительно известно, что оккупанты нанесли ракетные удары по объектам энергетики.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"По состоянию на данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала", - проинформировал он.



По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе есть проблемы с электроэнергией. Аналогичная ситуация в области.

В это же время в Ровенской, Николаевской, Одесской областях и городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Предварительно звук – это результат работы ПВО.

За несколько часов до этого жители Киевской и Хмельницкой области слышали громкие взрывы. Как выяснилось впоследствии, это тоже звук от работы сил противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, 10 октября ряд регионов Украины подвергся массированному ракетному удару. Россия, по меньшей мере, выпустила 83 ракеты, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43. В результате вражеских атак пострадали 89 человек. Также известно о повреждении около 70 объектов по Украине.