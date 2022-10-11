Взрывы в Киевской и Хмельницкой областях: что известно

Жители Киевской и Хмельницкой области утром 11 октября слышали громкие взрывы. Как выяснилось, это звук от работы сил противовоздушной обороны (ПВО).

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в 10:00, что в одном из районов области силами ПВО сбита ракета.

"Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", - обратился к местным жителям Кулеба.

Впоследствии Кулеба сообщил о еще одной сбитой вражеской ракете.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил около 10 часов утра, что в регионе слышны взрывы также из-за работы ПВО. Впоследствии он добавил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали один российский "Shahed-136".

Кроме того, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в это же время сообщил, что в Одесской и Николаевской области ПВО также "хорошо отработало" с вражескими ракетами.

Накануне представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в ночь с 10 на 11 июня ПВО сбила три дрона-камикадзе.

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что с 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины уже были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Около 09:00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования "Південь".

Напомним, 10 октября ряд регионов Украины подвергся массированному ракетному удару. Россия, по меньшей мере, выпустила 83 ракеты, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43. В результате вражеских атак пострадали 89 человек. Также известно о повреждении около 70 объектов по Украине.

